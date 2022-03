Adios Kessie, Maldini a caccia dell’erede: ritorno clamoroso a 25 milioni

Il Milan cerca rinforzi importanti per un progetto preciso che va avanti: attenzione al ritorno a centrocampo

Rush finale per uno scudetto che sarebbe storico. Il Milan tornerà in campo da primo in classifica e un destino interamente nelle sue mani, oltre a un calendario che nelle prossime partite – almeno sulla carta – è decisamente favorevole rispetto a Inter e Napoli.

Il progetto e il percorso dei rossoneri andrà però avanti allo stesso modo sia in caso di vittoria del titolo che si beffa. Non a caso Paolo Maldini sta lavorando da tempo al futuro e al calciomercato. La squadra di Pioli, che ha rinnovato il suo contratto in scadenza, ha bisogno di colpi importanti in tutti i reparti, nessuno escluso. In difesa dovrebbe andare via Romagnoli e Kjaer rientrerà da una lunga assenza, senza contare che Theo Hernandez non ha sostanzialmente alternative. In attacco non è ancora chiaro il futuro di Ibrahimovic, 40 anni, con Giroud che è reduce da una buona stagione ma va comunque verso i 36 anni. E a destra non ci sono garanzie. In mediana andrà invece via Kessie e Bakayoko non ha convinto.

Per questo il Milan cerca rinforzi anche a centrocampo e non a caso tra i nomi più forti di queste ultime settimane c’è Renato Sanches del Lille, su cui però sono piombati anche diversi club importanti. Anche in Italia, vedi Roma e Juventus. E proprio dalla capitale ci sono due giocatori in uscita che potrebbero addirittura fare il tragitto verso Milano. Il primo è Jordan Veretout, sempre più lontano da Trigoria: il francese piace all’Inter, anche per la sua duttilità, ma interessa pure ai rossoneri. A riportarlo è ‘Il Corriere della Sera’, che rivela anche come Maldini sia pensando a Bryan Cristante, altro giocatore che la Roma è pronta a sacrificare.

La Roma sacrifica Cristante: il Milan ci pensa. E Maldini studia anche Veretout

In questo caso si tratterebbe di un ritorno, visto che il mediano giallorosso è cresciuto proprio con il Milan prima di andare al Benfica e poi all’Atalanta. Il classe ’95 ha parecchio mercato, Pinto avrebbe dato mandato di trovare un’offerta da 20-25 milioni di euro. Potrebbe essere l’erede di Kessie, con caratteristiche comunque diverse, e piace anche in Spagna. Veretout è invece valutato dalla Roma 18 milioni. Anche Mourinho vuole a tutti i costi un regista e sta monitorando, oltre a Sanches, anche il solito Xhaka, oltre a Xeka anche lui del Lille e Maxime Lopez del Sassuolo.