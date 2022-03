A Londra è “frustrato”: addio e sbarco al Milan

L’attaccante ‘frustrato’ è si prepara a lasciare l’Inghilterra. Il Milan è pronto ad accoglierlo: ecco il nuovo rinforzo per Stefano Pioli

Tre giorni fa è arrivato il gol contro la Francia. Nicolas Pepé sta vivendo un periodo complicato con la maglia dell’Arsenal ma con quella della propria Nazionale sta continuando a far bene.

I Gunners, nell’ultimo periodo, hanno trovato continuità di risultati ma non c’è più spazio per l’esterno ivoriano classe 1995. Il giocatore, nato in Francia, ha giocato solamente da subentrato. E’ inevitabile che un calciatore come Pepé al termine della stagione possa guardarsi attorno. Se non dovessero arrivare garanzie è facile ipotizzare un cambio di maglia.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, potrebbe spingere l’Arsenal a cederlo per monetizzare. Dal ritiro della sua Nazionale arrivano parole chiare da parte dell’ivoriano: “Sono concentrato su come faremo bene fino alla fine della stagione e sull’obiettivo del club, ovvero entrare in Champions League – riporta The Sun -. Poi vedremo cosa succede. È un onore giocare per la Costa d’Avorio. La cosa più importante è godersi il calcio. Questo è qualcosa che sono in grado di fare quando ho la possibilità di giocare. Sta succedendo a livello internazionale e un po’ meno a livello di club. È frustrante non giocare. A nessun giocatore piace non giocare ma devo rispettare la decisione dell’allenatore. Quando una squadra vince è difficile per un allenatore fare dei cambiamenti. Arteta me lo ha spiegato e so che devo lavorare sodo in allenamento per avere più tempo per giocare. Per me è stata una stagione difficile”.

Calciomercato, addio Pepé: nome giusto per il Milan

Pepé può dunque davvero lasciare l’Arsenal al termine della stagione. Il calciatore – si evince dalle sue parole – sembrerebbe più propenso a lasciare l’Inghilterra. Ecco perché il calciatore, ex Lille, potrebbe davvero diventare un’opportunità per le squadre italiane.

Pepé rappresenterebbe il profilo ideale per il Milan, che è alla ricerca di un calciatore che possa fare la differenza sulla fascia destra. Sarebbe l’ennesimo calciatore che ha giocato al Lille a vestire la maglia rossonera. Chissà che Maldini e Massara non ci stiano pensando. Andrà capito, inoltre, quale sarà il prezzo che l’Arsenal avrà intenzione di fissare.