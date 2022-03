Flop totale alla Juve: è ufficiale “vogliono che vada via”

Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza le dichiarazioni del rappresentante del bianconero che in quasi tre anni ha deluso le attese

Questa è la terza e forse anche l’ultima stagione con la maglia della Juventus, anche se il contratto in essere ha come data di scadenza a giugno 2023. Sul divorzio anticipato i motivi sono due: il primo è che in questi quasi tre anni ha deluso profondamente le attese, il secondo collegato al primo è che ha uno stipendio superiore ai 7 milioni di euro netti.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, come noto arrivato a costo zero in quel di Torino nell’estate 2019. Allora niente rinnovo col Psg, che nel frattempo lo aveva messo fuori rosa anche per questioni diverse da quella puramente contrattuale, e firma da svincolato coi bianconeri. In tre annate tantissimi i bassi, rarissimi gli alti. Ora sembra averci rinunciato pure Massimiliano Allegri, il quale ha sempre dimostrato di non disprezzarlo.

Oggi a far discutere, restando in tema Rabiot, sono le dichiarazioni della sua mamma nonché agente Veronique, ovviamente a difesa del figlio e assistito: “Non gli viene perdonato nulla. E questo dall’età di 17 anni – le sue parole a ‘Ouest-France’ – Tutti commettono errori nella propria vita. Non ci rendiamo conto che i calciatori sono adolescenti quando iniziano e devono crescere subito come uomini. Non sono robot. In Italia la stampa dice che fa male? Non se ne preoccupa e pensa a giocare tutte le partite”.

Calciomercato. mamma Rabiot: “Sta bene alla Juve, anche se i giornalisti italiani vogliono che vada via”

Chiosa sul futuro, con Veronique Rabiot che non si sbilancia, perlomeno non sulla decisione della Juve andando contro la nostra categoria: “In questo momento sta bene alla Juventus anche se i giornalisti italiani vogliono che Adrien se ne vada. Ma sono certi giornalisti a condurre il mercato?”.