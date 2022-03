Colpo di scena Inter: adesso è più vicino alla Juventus

Juventus e Inter si ritroveranno faccia a faccia domenica sera per la prossima giornata di Serie A ma in estate potrebbero lottare anche per obiettivi comuni di mercato

Si infiamma la lotta alle posizioni alte della classifica di Serie A con Inter e Juventus che vivono momenti di forma piuttosto differenti. I nerazzurri hanno raccolto appena 7 punti nelle ultime 7 gare di campionato e hanno bisogno di una scossa per non rischiare di perdere il treno scudetto condotto dal Milan, mentre i bianconeri ora sono i grandi favoriti per il quarto posto grazie ad una striscia di risultati utili importante che ha rimesso in carreggiata la squadra di Allegri.

Momenti agli antipodi che verranno suggellati definitivamente dallo scontro diretto di domenica sera a Torino, che potrebbe valere molto in un senso o nell’altro nell’ambito delle ambizioni stagionali di entrambe. Juve e Inter potrebbero inoltre presto spostare ancora una volta la loro rivalità dal campo al mercato con un obiettivo comune. Come spesso capita la competizione tra Juventus e Inter si ritrova estremamente accesa anche in sede di calciomercato. Molte volte è capitato di vedere le due grandi rivali contro anche per un obiettivo comune.

Calciomercato Juventus, le quote parlano chiaro: sorpasso sull’Inter per Frattesi

In questo caso per la prossima estate si tratta di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che sta vivendo un’annata magica. Il giovane talento neroverde, soprattutto nella prima metà, ha anche trovato il gol con discreta continuità, candidandosi nel ventaglio di centrocampisti di Serie A a divenire uomo mercato per l’estate.

Grande obiettivo soprattutto dell’Inter, Frattesi potrebbe andare a rinforzare la batteria delle mezzali come alter ego di Barella, seppur con caratteristiche leggermente diverse. I nerazzurri lo seguono concretamente da tempo ma la concorrenza della Juventus potrebbe insidiare il club di Suning. Nello specifico a certificare una sorta di ‘sorpasso’ dei bianconeri ai nerazzurri ci sono le quote dei bookmaker di Sisal che pagano il trasferimento di Frattesi a Torino a 2,75, mentre un passaggio all’Inter è quotato a 3,00. Ciò che è certo è che ci sarà battaglia.