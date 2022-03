La Juve lo riporta in Italia, dopo un anno è già addio

La Juventus valuta i possibili rinforzi, Cherubini ha una lunga lista di nomi: ritorno di fiamma, il giocatore di nuovo in Italia

Sono già in corso le grandi manovre di mercato della Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri vanno incontro ad un rinnovamento importante e sono diversi i profili, per vari reparti, che la dirigenza sta valutando, per cercare di intervenire in maniera consona alle richieste di Massimiliano Allegri.

E’ una lunga lista, quella del ds bianconero Federico Cherubini. Complessivamente, stando a ‘Tuttosport’, sono sotto osservazione ben 25 giocatori. Chiaramente, non arriveranno tutti, ma l’intenzione è, almeno, quella di mettere a segno un colpo top per reparto, sfruttando anche le cessioni o comunque le partenze ‘pesanti’. In particolare, le operazioni principali dovrebbero arrivare, una per ruolo, al centro della difesa, sulle fasce difensive, a centrocampo (ma qui i colpi, a seconda degli addii, potrebbero essere anche due) e in attacco.

Juventus, torna d’attualità De Paul

Tra centrocampo e attacco, occhio a un ritorno di fiamma interessante, quello per Rodrigo De Paul. L’ex giocatore dell’Udinese, in questa stagione, è una presenza costante dell’Atletico Madrid, anche se ha trovato il primo e finora unico gol stagionale soltanto un paio di settimane fa contro il Cadice. Grande amico di Paulo Dybala, con lui è in contatto per un possibile trasferimento in Spagna della ‘Joya’. E chissà che non sia proprio lui a raccogliere l’eredità tecnica (e la maglia numero 10…) dell’argentino destinato a lasciare la Juventus dopo sette stagioni. I bianconeri ci stanno pensando seriamente, in alternativa ai ‘soliti’ nomi in posizione di mezzala (Pogba, Milinkovic-Savic) che per vari motivi potrebbero essere meno abbordabili.