Doccia gelata per la Juve: ha scelto per chi firmare e il prezzo è mostruoso

La Juve da tempo concentra i propri sforzi per arrivare al calciomercato, ma un’altra pista sembra aver preso il sopravvento. Il prezzo è da capogiro

La Juve non si ferma, sul campo come sul calciomercato. I bianconeri sono a caccia della rimonta su Inter, Milan e Napoli, dopo un girone di ritorno in netta crescita sotto il profilo delle prestazioni e dei risultati, almeno in Serie A.

Parallelamente a progetti, rincorse, gol e delusioni, ci sono sempre le trattative. E dato che siamo ormai a fine marzo è tempo di programmare il futuro, che non è cosa facile, anche per la Vecchia Signora. Dopo aver decisamente aumentato la potenza di fuoco in attacco con l’arrivo di Dusan Vlahovic, i bianconeri puntano il dito verso il centrocampo e i centrocampisti. Almeno un nome di grande livello dovrebbe arrivare per rinforzare un reparto che, a inizio anno, ha avuto difficoltà a trovare una vera e propria quadratura. Per questo motivo, il profilo di Aurelien Tchouameni sembrerebbe ideale per età e caratteristiche a Massimiliano Allegri. Se la scorsa estate, però, il ragazzo sembrava in orbita bianconera, ora centrare il colpo è opera sempre più difficile.

Calciomercato Juventus, Tchouameni sempre più vicino al Real Madrid

Il destino del francese potrebbe tingersi presto di bianco, purtroppo per i tifosi della Vecchia Signora, senza il nero. Ieri vi abbiamo riportato come non ci sia ancora l’accordo totale per l’approdo al Real Madrid, ma gli spagnoli restano comunque in primissima fila per il mediano. Secondo quanto riporta oggi ‘AS’, in prima pagina, il calciatore sta lavorando per firmare per il Real al termine della stagione. Il ragazzo preferisce l’offerta delle Merengues a tutte le altre, anche quelle provenienti dalla Premier League e dal PSG. E il prezzo ora sarebbe schizzato già a 60 milioni di euro, la cifra che ora il Monaco pretende per dare il via libera. Un affare simile a quello che ha portato Camavinga al Real e che nelle prossime settimane potrebbe decollare. Con buona pace di Juve e PSG.