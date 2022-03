Salta l’accordo da 50 milioni | La Juve è stata avvisata

La Juve vuole rinforzare il centrocampo, tutto potrebbe presto cambiare per un talento assoluto nel suo ruolo. Niente accordo: bianconeri già avvisati

La Juve fa rima con voce grossa sul calciomercato, negli ultimi mesi. E forse è anche giusto così, dal punto di vista dei tifosi bianconeri soprattutto, dopo il ritorno di Massimiliano Allegri e dopo aver strappato a mezza Europa Dusan Vlahovic, durante la sessione di gennaio.

Ora bisogna comunque guardare avanti e al progetto di ristrutturare bianconero che va avanti e che come prossimo obiettivo ha il centrocampo, o meglio il centrocampista. Da mesi, si parla di salto di qualità in quel ruolo, in quelle dinamiche. E non è bastato neanche il colpo Manuel Locatelli dal Sassuolo a sistemare del tutto le cose. Proprio durante la scorsa estate e proprio al fianco del calciatore che ha iniziato a stupire con la maglia del Milan, un profilo dalla Francia ha preso piede nelle valutazioni a strisce zebrate. Aurelien Tchouameni è un centrocampista completo, moderno e… francese. Per gli italiani non sarà proprio un pro, ma per le dinamiche del calcio internazionale sì visto quanto stanno offrendo loro a livello di Nazionale. Comunque le qualità del ragazzo sono sotto gli occhi di tutti e il suo percorso man mano hanno attratto, non solo la Juve (che non ha mai affondato il colpo), ma alcuni dei migliori club d’Europa.

Niente accordo con il Real, la Juve può tornare in corsa per Tchouameni

Un’esplosione in piena regola ha permesso a Tchouameni, infatti, di rubare l’occhio del Real Madrid. Già da alcune settimane si parla di accordo tra i Blancos e il centrocampista per un trasferimento nella prossima estate, ma l’indiscrezione ora viene smentita. Secondo quanto riporta ‘Le Parisien’, infatti, non ci sarebbe alcun accordo formale per il calciatore, la cui valutazione è schizzata a 50 milioni di euro o giù di lì. Ottima notizia per il PSG che resta vigile sul calciatore del Monaco, ma anche per la Juve. È vero che il prezzo è proibitivo, ma la Vecchia Signora ha bisogno di un colpo di primissimo livello proprio in quella zona di campo: una chance che forse non arriva a caso e che la dirigenza bianconera potrebbe voler sfruttare. E tra questi stessi club c’è anche in ballo Paul Pogba, non ce lo dimentichiamo.