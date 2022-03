CMIT TV | Inter, svolta Lautaro Martinez-Dybala: “Attenzione al Milan”

Marco Barzaghi è intervenuto alla CMIT TV. Il noto giornalista, vicino agli ambienti Inter, ha parlato tanto del calciomercato nerazzurro

Il calciomercato dell‘Inter gira attorno a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino può lasciare i nerazzurri per far spazio a Paulo Dybala. Intervenuto ai microfoni di CMIT TV, Marco Barzaghi ha fatto il punto della situazione.

Possibile addio di Lautaro Martinez: “Dipende tutto dalle offerte – esordisce il giornalista – .Lascerebbe l’Inter solo per la Spagna. L’anno scorso ha rifiutato l’Inghilterre. Le offerte irrinunciabili verrebbero valutate dai nerazzurri e poi si prenderà cosa fare con i soldi che arriverebbero. L’Inter non si siede per meno di 80 milioni, non so se arriveranno queste tipi di offerte. Dybala? Potrebbe alleggerire la pillola. L’Atletico penso voglia più Lautaro Martinez che Paulo”.

Periodo negativo di Lautaro Martinez – “Penso sia un problema suo – prosegue Barzaghi -. Ha sempre avuto questi bui durante una stagione. Deve crescere da questo punto di vista. Se mi dici se funzionava meglio con Lukaku? E’ così. Se non c’è nemmeno un assist di Lautaro per Dzeko, capisci che è una coppia non assemblata benissimo”.

Calciomercato Inter, futuro Dybala: parla Barzaghi

Interesse concreto per Dybala: “L’Inter ci sta pensando – prosegue Barzaghi – Mi risultano richieste importanti di commissioni. Si è capito che il Barcellona non partecipa alla corsa e senza l’Atletico mi aspetto che abbassino le pretese. Se l’Inter riuscisse a far spazio con il monte-ingaggi tra i cileni, Vecino, si potrebbe concretizzare. Secondo me potrebbe essere Lautaro il sacrificato dell’estate ma va capito se Dybala aspetterà l’Inter…”

L’importanza di Dybala – “La cessione di Lautaro e l’acquisto di Dybala ti aiuterebbero a fare un sacco di cose sul mercato. All’Inter sono sicuri che l’argentino troverebbe maggior continuità in nerazzurro, dal punto di vista fisico. L’offerta dell’Inter è importante ma serve fare in fretta e che Dybala aspetti. Tutto questo non è scontato. Rapporto con Marotta? Mi risulta che ci siano stati dei contatti esplorativi con l’entourage del calciatore. Marotta lo conosce bene. Attenzione che anche il Milan ha fatto un sondaggio per Dybala”.

Addii Inter – “Vecino saluterà, con Perisic ci sono difficoltà ed è più no che sì. Vidal andrà via e Gagliardini e in bilico”.