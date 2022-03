Berardi lascia la Serie A, super intreccio con Juventus e Milan

Domenico Berardi richiesto da un top club europeo, la sua partenza può ‘liberare’ un colpo per Juventus e Milan

Domenico Berardi è stato tra i protagonisti della disfatta dell’Italia contro la Macedonia del Nord, costata la qualificazione ai Mondiali agli azzurri. Il giocatore del Sassuolo è stato certamente il più incisivo e pericoloso in attacco, ma con almeno un paio di errori sotto porta che pesano nel bilancio della sua prestazione.

Il calabrese classe 1994 sarà comunque uno dei giocatori cardine del nuovo ciclo e si sta confermando tra gli italiani maggiormente in forma. La sua stagione fin qui in maglia neroverde, con 14 gol e 14 assist, è stata notevole e ciò gli vale l’interessamento dei top club. Questa volta, potrebbe essere arrivato il momento del grande salto in una squadra importante, dopo tanti anni in provincia. Come sempre, gli estimatori in Serie A non gli mancano, ma nel suo futuro potrebbe esserci l’estero, creando un intreccio di mercato che interesserebbe soprattutto Juventus e Milan.

Berardi nel mirino del Real Madrid, in Serie A arriva Asensio

Bianconeri e rossoneri pensano a lui molto seriamente, ma secondo ‘El Nacional’, in Spagna, ci sarebbe il Real Madrid pronto ad irrompere su di lui. Ancelotti è impressionato dalle sue doti e lo vorrebbe come rinforzo offensivo. Tanto più che nelle fila dei ‘Blancos’, c’è Asensio destinato a lasciare. Berardi, a cui l’ipotesi Real ovviamente piacerebbe molto, pur non essendo sicuro del posto da titolare, potrebbe prendere il suo posto e il talento spagnolo, per una cifra di circa 30 milioni di euro, potrebbe invece sbarcare in Italia. Con Juventus e Milan che lo seguono già da tempi non sospetti e potrebbero dunque cambiare obiettivo per la loro sfida di mercato.