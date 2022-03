Verso Juventus-Inter, Inzaghi ha due motivi per sorridere

Si avvicina Juventus-Inter, le ultime novità da Appiano Gentile: può sorridere Simone Inzaghi

Con la pausa delle nazionali ancora in corso, i club si preparano al meglio per il rush finale della stagione. E domenica sera l’Inter sarà a Torino per giocare il derby d’Italia contro la Juventus. Un match importantissimo per entrambe le compagini: perdere punti potrebbe rivelarsi pericolosissimo in ottica scudetto.

A proposito della super sfida di Torino, arrivano novità su quello che è il fronte infortunati. De Vrij e Brozovic hanno svolto un lavoro personalizzato oggi ad Appiano Gentile, continuando nel percorso e nella tabella di recupero dai rispettivi infortuni. Filtra fiducia in Simone Inzaghi e nello staff medico nerazzurro per recuperare entrambi in vista della gara contro la Juventus. Ad Appiano presente anche Lautaro Martinez, che ha svolto lavoro individuale dopo guarigione dal Covid, mentre il resto del gruppo è rimasto a riposo. Riposo previsto anche per domani: martedì la ripresa