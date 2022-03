Poker per il vice-Brozovic: Marotta-Mourinho, è intreccio totale

Dopo il rinnovo ufficiale di Marcelo Brozovic, l’Inter cerca il suo vice: poker di nomi tra piste estere e italiane

Finalmente si è chiusa la telenovela Marcelo Brozovic, che pure aveva un finale da tempo abbastanza scontato ma che tardava a vedere i titoli di coda. Alla fine il croato ha finalmente firmato e rinnovato il contratto con l’Inter, scongiurando l’addio e scegliendo di legarsi definitivamente ai colori nerazzurri.

Un legame e una decisione forti, che fa tirare un sospito di sollievo a Inzaghi e forse soprattutto a Marotta. Che però ora deve dedicarsi alla ricerca di una sua alternativa. In questa stagione l’Inter ha sofferto soprattutto la mancanza di un vice a centrocampo, non essendoci in rosa un calciatore con le caratteristiche di Brozovic. Si sono alternati Sensi (che andrà via), addirittura Barella e anche Vecino. Nessuno di loro si è rivelato, come prevedibile visti i loro ruoli, adatto. E allora Marotta è a caccia di uno che possa far respirare il croato e non farlo rimpiangere come accaduto nelle quattro partite giocate senza di lui. Una vittoria in Coppa Italia ai supplementari con l’Empoli, due punti in tre partite in campionato.

I nomi sono cominciati a circolare, l’Inter monitora nomi sia all’estero che in Serie A. Il primo, almeno quello di cui si sta parlando parecchio in queste ore, è Jordan Veretout. Il francese della Roma non ha accettato il rinnovo con i giallorossi, che pure in questo momento hanno bloccato i discorsi con tutti i giocatori. Con Mourinho il rapporto non è idilliaco, è scivolato nelle gerarchie e andrebbe via – d’accordo con la società – in caso di offerta vantaggiosa per tutti. Veretout, come sottolineato da ‘La Gazzetta Sportiva’, può fare sia il mediano che la mezzala, alternativa a Brozovic o Barella ma anche loro partner. L’ex Fiorentina vuole un contratto importante (più dei 3 milioni attuali) e la Roma chiede 15-20 milioni. Al momento sarebbe questo l’ostacolo più grande, con Veretout che ovviamente andrebbe di corsa all’Inter.

Nella Roma c’è anche Gonzalo Villar, che ha altre caratteristiche ed è un regista puro ma avrebbe costi decisamente più contenuti sia come cartellino che come ingaggio. All’estero invece piace molto Boubacar Kamara, mediano del Marsiglia in scadenza di contratto che andrà via a zero. L’Inter è alla finestra, ma piace a tante big europee (anche alla Roma) e non sarà semplice. L’altra pista estera porta al Lille, precisamente a Xeka. Portoghese, classe ’94, è in scadenza di contratto anche lui ed è partner di Renato Sanches (in orbita Roma, Juve e Milan). A riportarlo è ‘Tuttosport’, che spiega come il centrocampista abbia già annunciato di voler lasciare la Francia (“Ci sono più possibilità di andare via che restare”). Lo stesso Xeka ha parlato di offerte da Valencia, Galatasaray e due club italiani, che sarebbero proprio Roma e Inter.