Inzaghi sorride in vista della Juventus | L’Inter lo recupera

Buone notizie per l’Inter in vista del derby d’Italia contro la Juventus: mister Simone Inzaghi può sorridere, il nerazzurro è recuperato

Siamo ormai già proiettati alla ripresa del campionato di Serie A. Il prossimo weekend andrà in scena la trentunesima giornata e a rendere l’attesa alquanto complicata ci pensa il derby d’Italia tra Juventus e Inter.

La super sfida, in programma domenica 3 aprile all’Allianz Stadium a partire dalle ore 20:45, è come sempre molto sentita dai tifosi. Questo caso non è diverso dagli altri ovviamente, a maggior ragione considerando la situazione in classifica delle due eterne rivali. Mister Simone Inzaghi, dal canto suo, può sorridere in vista dell’incontro. Lautaro Martinez, dopo gli ultimi controlli sanitari effettuati, è risultato negativo al Covid-19.

Juventus-Inter, Inzaghi recupera Lautaro: è negativo al Covid

Il ‘Toro’, dunque, è recuperato e dalla prossima settimana tornerà regolarmente ad allenarsi con il resto del gruppo. L’argentino, ripresosi dal lungo digiuno di gol, sarà certamente una presenza fondamentale per l’attacco della ‘Beneamata’. Il rischio per i nerazzurri è elevato, poiché un altro scivolone ora costerebbe caro (in attesa di capire cosa ne sarà del recupero col Bologna). Una prima buona notizia è arrivata per l’Inter, che spera di riavere a disposizione per domenica anche de Vrij e Brozovic.