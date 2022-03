Accordo con il Milan, insidia al traguardo: colpo da 36 milioni

Il Milan vuole centrare un colpo di primo livello sul calciomercato. I rossoneri, però, hanno un avversario importante nella corsa al talento

Il Milan non molla in Serie A, anzi. I rossoneri restano in primissimo piano per la conquista dello scudetto, ora da capolista. Una vera e propria impresa, viste le spese contenute della società e che dimostra l’ottimo lavoro svolto dalla società. Soprattutto con i giovani.

Un profilo che, in tal senso, sembra perfetto per il club rossonero è Sven Botman. Parliamo di un centralone olandese classe 2000 che, nonostante la giovanissima età, ha dimostrato in più occasioni il suo valore. Un calciatore moderno e completo che si inserirebbe nel reparto arretrato rossonero, rappresentando un’opzione di primo livello per Stefano Pioli. Ve ne stiamo parlando ormai da mesi, sottolineandovi tutti i passaggi del possibile affare che già a gennaio ha cercato di arrivare alla fumata bianca, senza riuscirci. In estate, potrebbe essere la volta buona, ma attenzione alla concorrenza per il difensore che ha diversi estimatori. In particolare, nella giornata di oggi, i rumors sul ragazzo si sono alimentati: ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Milan, anche il Newcastle su Botman: come stanno le cose

Secondo quanto riporta ‘football insider’, infatti, il Newcastle è avversario decisamente credibile nella corsa al calciatore. Nonostante il Milan abbia un accordo da tempo con il difensore (e questo lo confermano anche loro), il club di Premier League potrebbe mettere la freccia per il centrale del Lille. Il portale sottolinea che Botman accetterebbe anche la destinazione inglese, desideroso di confrontarsi con uno dei campionati più competitivi al mondo. Un affare da 30 milioni di sterline, corrispondenti a circa 36 milioni di euro, cifra che sbaraglierebbe la concorrenza rossonera.

In ogni caso, secondo quanto ci risulta, il Milan ha l’accordo con il giocatore, ma si cerca ancora l’intesa con il Lille. È vero che Botman non ha mai rifiutato il Newcastle, ma la capolista di Serie A rappresenta, ancora oggi, l’opzione massima per il ragazzo. Bisognerà attendere, dunque, le prossime settimane per gli sviluppi sul futuro del centrale: comunque andrà, Paolo Maldini è forte sul calciatore e non intende lasciarselo scappare.