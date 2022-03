Allegri batte le big europee, il campione ha scelto la Juve

La Juventus prova a porre le basi per il futuro partendo dalla difesa. Caccia al nuovo centrale che preferirebbe proprio i bianconeri

Missione difesa per la Juventus che in vista della prossima stagione dovrà cambiare qualcosa nell’organico di Massimiliano Allegri. Nello specifico molta attenzione verrà posta sulla retroguardia che vede in Bonucci e Chiellini due veterani avanti con l’età e dunque alle battute finali delle rispettive carriere. De Ligt è il grande punto fermo da cui ripartire ma servirà almeno un altro centrale con ampia esperienza internazionale e pronto per giocare titolare.

Un uomo che potrebbe fare al caso della Juventus è Antonio Rudiger, difensore tedesco ex Roma grande protagonista con la maglia del Chelsea nelle ultime stagioni ed in scadenza di contratto il prossimo giugno. Il rinnovo naturalmente non potrà arrivare e il teutonico cambierà certamente squadra a partire dalla prossima estate, facendo gola a diversi top club europei.

Calciomercato, Rudiger nuovo Chiellini: la Juventus in corsa per il tedesco

La Juventus vorrebbe quindi far guidare la difesa del futuro proprio a Rudiger, che nei piani dei bianconeri andrebbe a rimpiazzare Giorgio Chiellini. A tal proposito, come evidenziato dal ‘Sun’ il club di Agnelli per convincere il calciatore avrebbe messo sul piatto un’offerta da circa 6,5 milioni di euro per cinque anni. Le sanzioni imposte a Roman Abramovich evidenziano come il club non possa negoziare nuovi contratti e quindi Rudiger in ogni caso andrà via, esattamente come Christensen e Azpilicueta che sceglieranno altri lidi.

Il piano della Juventus è quella di affiancare lo stesso Chiellini al tedesco per favorirne l’adattamento e lasciargli le chiavi della retroguardia. La stessa fonte inglese inoltre sottolinea che Rudiger preferisca l’offerta della Juventus rispetto a quelle di Real Madrid e Bayern Monaco.

Bianconeri dunque avanti rispetto alla folta concorrenza per arrivare all’ex Roma, che a 29 anni è nel pieno della maturità calcistica, col giusto bagaglio di esperienza utile a dare un contributo tangibile sin da subito. In Inghilterra invece osservano la situazione anche Newcastle e Manchester United.