Juve al lavoro in vista dell’Inter | Da Vlahovic a Zakaria: le ultime novità

La Juventus di Massimiliano Allegri prosegue il lavoro in vista della super sfida contro l’Inter: da Vlahovic a Zakaria, le ultime novità

Non sono passate neanche quarantotto ore dalla terribile disfatta dell’Italia. La Nazionale guidata dal Ct Roberto Mancini ha raccolto il secondo fallimento storico consecutivo, mancando la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Gli animi sono davvero a pezzi per la terribile sconfitta contro la Macedonia del Nord, ma questa stagione ha ancora tanto da dirci.

A cominciare dalla Serie A, che riprenderà tornerà nel prossimo weekend alla fine di questa lunga sosta. E ripartirà subito col botto: domenica 3 aprile, infatti, è in programma Atalanta-Napoli, ma soprattutto il derby d’Italia Juventus-Inter. La gara, che andrà in scena all’Allianz Stadium a partire dalle ore 20:45, si preannuncia assai scoppiettante, visto che avrà una valenza significativa anche in ottica scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita ad arrivare a -1 dalla ‘Beneamata’, dunque vincendo potrebbe perfino effettuare il sorpasso. Ma va sempre ricordato che i nerazzurri hanno ancora il jolly della gara da recuperare contro il Bologna. Saranno solo e soltanto i verdetti supremi del campo a decidere le sorti delle sfidanti al vertice, intanto i torinesi proseguono la loro preparazione alla Continassa in vista del cruciale scontro diretto.

Juventus, da Vlahovic a Zakaria: le ultime in vista dell’Inter

La tensione già ora si taglia a fette. Il club bianconero, a meno di altre eventuali problematiche, dovrebbe riavere tutti i giocatori a disposizione al rientro dalla sosta (a parte ovviamente McKennie e Chiesa). Negli scorsi giorni ha generato un po’ di apprensione l’infortunio subito da Dusan Vlahovic in Nazionale. Si è trattato di un fastidio all’inguine, col bomber serbo tornato immediatamente a Torino.

Il classe 2000 quest’oggi ha svolto nuovamente un lavoro individuale, assieme ad Alex Sandro e Zakaria – gli altri acciaccati -. Ma le sedute differenziate sono semplicemente propedeutiche al ritorno in gruppo previsto per la prossima settimana. Con l’Inter ci saranno tutti e tre.