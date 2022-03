Stavolta cambia tutto: l’annuncio che gela la Juve

La Juventus tiene gli occhi aperti su quanto accade nei top club europei. In casa Barcellona qualcosa si muove: le dichiarazioni di Laporta

Finale di stagione tutto da vivere per la Juventus, ora grande favorita per il quarto posto grazie ad una ritrovata costanza di risultati, con le prime tre in classifica non eccessivamente lontane. Gli scenari sembrano quindi cambiati per la squadra di Allegri, ancora non esaltante dal punto di vista del gioco, ma comunque in corsa per un piazzamento Champions e per la Coppa Italia, con il vantaggio acquisito dopo la gara d’andata delle semifinali contro la Fiorentina.

Intanto in casa Juve si muove anche il mercato, col saluto Paulo Dybala ormai già certificato e che verrà ratificato in estate. Inoltre i bianconeri monitorano anche diverse situazioni tra Italia ed estero, con particolare riferimento anche a quei top player in difficoltà dal punto di vista contrattuale. A tal proposito però uno dei possibili obiettivi suggestivi della Juventus rischia di complicarsi del tutto.

Calciomercato Juventus, Araujo si allontana: Laporta lo avvicina al rinnovo

Come vi abbiamo rivelato qualche tempo fa su Calciomercato.it, ai bianconeri piace il profilo di Ronald Araujo. Il forte difensore centrale uruguaiano farebbe proprio al caso della Juventus in virtù anche di un contratto in scadenza a giugno 2023 che ne fa un profilo appetibile per molti. Il Barcellona però non ha alcuna intenzione di farsi scappare un talento così importante, che in questa annata ha fatto il definitivo salto di qualità, mostrando all’intero mondo catalano il suo reale valore.

Un classe 1999 strutturato fisicamente, abile in marcatura, con esperienza e con ancora ampi margini di miglioramento farebbe al caso di molte, Juve compresa. Il Barça punta però al rinnovo che fino a qualche settimana fa non sembrava così semplice. Buone notizie per i catalani arrivano dalle dichiarazioni di Joan Laporta riportate dal ‘Mundo Deportivo’ che evidenzia su Araujo e Gavi: “Bene, questa è la strada giusta. Sì, sono giocatori con cui vogliamo continuare, all’interno di questi livelli salariali che stiamo stabilendo. Vorremmo che continuassero per molti anni. Ebbene, le trattative sono in corso e tutto procede alla perfezione con Araujo e Gavi“. Nessun caso Ilaix Moriba quindi all’orizzonte: “Siamo sempre preparati, se c’è un giocatore che non si adatta ai livelli salariali per qualsiasi motivo, e pensa di non dover stare all’interno di questa struttura, cerchiamo di raggiungere un accordo”.