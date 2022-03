Roma, la rincorsa di Kumbulla: “Così ho conquistato Mourinho”

Il centrale della Roma ha ritrovato minuti e fiducia nell’ultimo periodo giallorosso

Non era cominciato benissimo il rapporto tra Marash Kumbulla e José Mourinho a Trigoria. Dopo una prima parte di stagione fatta di tante panchine ed una fase centrale di prestazioni poco esaltanti, nelle ultime settimane finalmente lo stato di forma del centrale albanese è tornato ad ottimi livelli.

Non è un caso se la Roma stessa ha ritrovato equilibrio nel momento in cui José Mourinho ha aggiustato la fase difensiva della formazione giallorossa, contando dopo tanto tempo su un Kumbulla in più nel suo motore. Uno stato di esaltazione che il difensore romanista si è meritato tramite il lavoro, riuscendo a venir fuori da un momento piuttosto difficile.

Come ammesso dall’ex Verona nell’intervista per ‘Supersport’, la consacrazione è arrivata con la definitiva fiducia concessagli da Mourinho: “L’ho conquistata con l’allenamento, senza parole. Ha visto che dò il massimo. In questi mesi ho giocato ed è stato qualcosa di positivo perché sto bene fisicamente. Non c’è stato nessun discorso tra di noi, ma ha detto che gli piace il modo in cui mi sono allenato e mi ha dato fiducia in campo”.

Infine, Kumbulla ha ribadito quelli che sono i principali obiettivi della stagione sia con la Roma che con la sua Albania: “Con la Roma spero di giocare più partite possibili e di raggiungere la finale di UEFA Conference League che si gioca a Tirana. Con la nazionale spero di arrivare a giocare le fasi finali dell’Europeo”.