Lascia subito la Nazionale: Allegri lo aspetta a Torino

Juventus, Allegri può sorridere in vista del big match contro l’Inter: il giocatore lascia subito il ritiro della Nazionale

Buone notizie in casa Juventus. Massimiliano Allegri potrà avere a propria disposizione con largo anticipo Juan Cuadrado. Il giocatore colombiano è stato infatti ammonito nel match contro la Bolivia, vinto dai ‘Cafeteros’ con un netto 3-0. Un risultato che permette ai colombiani di restare dunque in corsa per centrare il quinto posto del girone di qualificazione sudamericano, che permetterebbe di giocarsi lo spareggio per Qatar 2022 contro l’Australia.

In occasione però dell’ultima gara contro il Venezuela, il ct colombiano Reinaldo Rueda non potrà appunto contare sul giocatore bianconero. Cuadrado, a seguito dell’ammonizione rimediata contro la ‘Verde’, salterà il match in programma a Ciudad Guyana per squalifica. Il giocatore era infatti diffidato e il giallo gli impedirà di disputare l’ultima, decisiva gara di qualificazione.

Juventus, Allegri avrà subito Cuadrado

A darne l’ufficialità è stata direttamente la Federcalcio colombiana: “Il corpo tecnico della nazionale maschile maggiore informa che il giocatore Juan Cuadrado è stato allontanato dalla squadra dato che nella gara contro la Bolivia ha ricevuto un cartellino giallo che gli impedirà di disputare la prossima sfida contro il Venezuela. Al giocatore auguriamo un buon rientro nel proprio club”.

Cuadrado dunque tornerà subito a disposizione di Massimiliano Allegri: una notizia fondamentale per il tecnico che potrà dunque contare quanto prima su un giocatore per lui chiave in vista della super sfida contro l’Inter in programma domenica 3 aprile all’Allianz Stadium di Torino alle 20.45 valido per la 31esima giornata di Serie A.