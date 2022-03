Abraham scatena il duello tra big: addio da 120 milioni

Tammy Abraham ha conquistato la Roma e non solo: il destino del bomber cambia anche il calciomercato con il duello tra big che già si infittisce

Tammy Abraham non è solo il talento su cui la Roma ha fatto all-in in attacco, a suon di milioni. È ormai l’epicentro del mondo giallorossi, non solo per i gol realizzati in questa stagione, ma per la sintonia che l’inglese è riuscito a creare con i capitolini.

Lui a Roma sta benissimo e ormai è considerato praticamente un re, ma, si sa, le vie del calciomercato sono infinite e potrebbero presto portare l’attaccante lontano dalla Capitale. Ma sicuramente ciò non farebbe piacere a José Mourinho e Tiago Pinto che sulle spalle dell’inglese hanno catalizzato il peso dell’attacco giallorosso. Le prestazioni, i gol e la crescita, anche caratteriale di Abraham, però, non hanno fatto breccia solo nel cuore dell’Italia, ma il loro eco è arrivato anche in Premier League, dove l’attaccante ha fatto vedere sprazzi del suo talento, ma senza veramente conquistare mai la titolarità. Ora il ritorno potrebbe essere un’opzione non da scartare.

Calciomercato Roma, affondo per Abraham e cifra monstre

La Roma, quindi, si gode Abraham, soprattutto dopo uno spezzone di stagione da favola e il derby contro la Lazio conquistato da protagonista assoluto. All’orizzonte, però, c’è anche il calciomercato e ciò va tenuto in considerazione già a partire dalla prossima estate. Manchester United e Arsenal sono pronte a farsi sotto per il bomber, come riporta il ‘Mirror’, concretizzando il suo ritorno in Premier, ma non a prezzo di saldo. La Roma, infatti, lascerà partire l’attaccante solo per 100 milioni di sterline, corrispondenti a 120 milioni di euro. Una cifra altissima che garantirebbe una plusvalenza elevatissima ai giallorossi dopo solo un anno. E a cui, quindi, non si potrebbe dire di no.