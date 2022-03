Contatti vivi e follia totale Juventus: 66 milioni di euro

Contatti vivi per il posibile colpo di calciomercato della Juventus, ma servono 30 milioni di euro alla firma

L’accordo non c’è ma l’interesse è vivo. La Juventus punta Rudiger per rinforzare la sua difesa. Il giocatore può arrivare a parametro zero dal Chelsea la prossima estate ma ci sono alcune questioni che rallentano l’affare. Dalle ingenti cifre del suo ingaggio alla folta concorrenza internazionale. Le voci sulla chiusura positiva dell’accordo sono così da smentire, ma le parti sembrano pronte a trattare.

Se l’ex giallorosso decidesse di tornare nel nostro Paese, riporta ‘Tuttosport’, la destinazione bianconera sarebbe quella prediletta. Il problema attualmente difficile da risolvere, però, è che le richieste dell’entourage non sono compatibili con il preventivo di spesa ipotizzato da Agnelli. La richiesta di stipendio, infatti, sarebbe vicina ai 9-10 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, più un sostanzioso bonus alla firma. Si parla addirittura di 30 milioni, per un investimento totale di almeno 66 milioni: cifra per la quale la Juventus non inizierebbe nemmeno a trattare.

Nonostante nel caso di Rudiger si possano eventualmente applicare i benefici del Decreto Crescita (tassazione sul reddito al 25% anziché al 45%), si tratterebbe comunque di una spesa superiore rispetto al tetto dei 7 milioni netti stabilito a fine gennaio. I torinesi sarebbero quindi più freddi sull’affare qualora i numeri fossero quelli paventati. Resta però fondato l’auspicio che si possa ragionare su cifre più contenute.

Calciomercato Juventus, 10 milioni per l’ingaggio di Rudiger: concorrenza straniera

Gli uomini mercato della Juventus tengono comunque in caldo i contatti con chi cura gli interessi di Rudiger. Per averlo in Italia bisognerà superare anche l’ostacolo delle big europee. Il difensore classe 1993 in uscita dal Chelsea piace anche a Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Real Madrid.

Capace di giocare da anche da terzino destro, Rudiger è un centrale difensivo roccioso e difficile da superare. Nella formazione di Allegri sarebbe capace di giocare in una difesa a 3 oppure a 4. La sua importanza nella rosa inglese, nella stagione in corso, è stata confermata dalle 42 presenze totali condite da 3 gol e 4 assist. La Juventus è alla finestra ma l’accordo non è ancora vicino.