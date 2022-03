Ibrahimovic parla chiaro: “Mi ritirerò solo per un motivo”

Milan, Ibrahimovic parla chiaro in merito al proprio futuro e al possibile ritiro dal calcio giocato

Impegnato con la propria nazionale per riuscire a centrare il pass qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022, Zlatan Ibrahimovic potrebbe rivelarsi una pedina chiave per Stefano Pioli in questo finale di campionato. Vero che Giroud è in grande forma e sta dando grandi certezze, ma indubbiamente l’apporto dello svedese è certamente una risorsa per il club rossonero, che sogna di tornare a laurearsi campione d’Italia.

Nel frattempo lo stesso Ibrahimovic ha parlato a ‘Uefa.com’ del proprio futuro: “Il futuro dev’essere ancora scritto. Non faccio programmi. Non intendo ritirarmi e poi dire che avrei potuto continuare, perché me ne pentirei per il resto della vita. Voglio giocare quanto più possibile. La verità è che giocherò finché non vedrò qualcuno che è meglio di me, per cui continuerò a giocare”.

Milan, Ibrahimovic lancia parole d’amore

“So che un giorno mi fermerò e che non avrò più quell’adrenalina. Ogni giorno ci svegliamo, ci prepariamo, ci alleniamo, mangiamo e ci riposiamo. Il giorno dopo è uguale. Fai queste cose per 20 anni e in cambio ricevi adrenalina. Quando improvvisamente ti fermi viene a mancare tutto” ha sottolineato lo svedese in merito all’ipotesi di un addio al calcio.

Svedese che nel corso dell’intervista ha rilasciato parole d’amore nei confronti del Milan: “Il Milan è un club che ha saputo regalarmi felicità. Quando gioco con il Milan gioco con molta emozione. Il club mi ha dato tanto e penso di aver trascorso più anni qui che in tutti i club che ho rappresentato. Competizione in squadra? No, non c’è grande ego nel Milan di oggi”. Sul ritorno in Champions: “Tornare a giocare la Champions con questa maglia è molto bello. Dopo aver sfiorato la qualificazione per un paio d’anni c’è stato grande entusiasmo nell’ambiente per il ritorno in Champions League. Tutti erano super eccitati e super felici per il ritorno del Milan in Champions”.