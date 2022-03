Deluso dal Bayern, può sbarcare in Serie A | Mourinho e Allegri insidiano l’Inter

Inter, Roma e Juventus nelle ultime settimane hanno seguito attentamente il calciatore in scadenza

In vista della prossima estate c’è realmente l’imbarazzo della scelta tra i tanti calciatori che in scadenza alla data del 30 giugno 2022. In Italia lo sa bene ad esempio la Juventus, che pochi giorni fa ha confermato la partenza di Paulo Dybala a costo zero dopo il mancato accordo tra le parti per il rinnovo.

Ma non solo, perché anche il Milan dovrà fare a meno di Franck Kessié, una delle colonne rossonere delle ultime stagioni e che in vista della prossima stagione firmerà gratis per il Barcellona. Insomma, un’emorragia di talenti che rischia di impoverire ancora una volta il calcio italiano.

Fortunatamente anche in entrata diversi club si starebbero muovendo alla ricerca di opportunità a costo zero. La stessa Juventus insieme a Roma e Inter sarebbe sulle tracce di un difensore centrale in uscita dalla Bundesliga. Un calciatore sul quale i nerazzurri avevano mosso prima di tutti il loro interesse, ma che nelle ultime settimane erano state sorpassate dalla corazzata Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, si raffredda la pista Ginter-Bayern

Il profilo in questione è quello di Matthias Ginter, centrale di proprietà del Borussia M’Gladbach in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Grande obiettivo dell’Inter da diversi mesi, era stato individuato dal Bayern Monaco come primo nome per rimpiazzare la partenza di Sule, già promesso sposo a zero del Borussia Dortmund.

Dopo una prima accelerata, come riferito da ‘gazzetta.it’, i bavaresi avrebbero lasciato l’operazione in stand-by. Una mossa che ha indispettito il calciatore, che da qui ad un paio di settimane vorrebbe chiarire quello che sarà il suo futuro. Dopo essere stato rassicurato da Flick, ct della Nazionale Tedesca nella quale è un titolarissimo, Ginter non esclude un futuro lontano dalla Germania. E, come noto da diverso tempo, oltre l’Inter anche Roma e Juventus sono interessate al classe 1994.