Calciomercato Roma, Mourinho lo scippa all’Inter

Inter a caccia di un colpo in difesa, ma spunta la Roma: Mourinho potrebbe scippare il giocatore al suo vecchio club

Tra i giocatori in scadenza in estate, Matthias Ginter è certamente uno dei nomi più graditi dai club italiani. Il possente difensore centrale tedesco vedrà scadere a giugno il suo contratto con il Borussia Moenchengladbach, contratto che non sarà rinnovato e gli permetterà dunque di svincolarsi a costo zero.

Il classe 1994 resta una pedina gradita soprattutto dall’Inter. Il club nerazzurro, con de Vrij che non sta convincendo particolarmente e che potrebbe partire in estate, è a caccia di un rinforzo importante per il reparto arretrato e il nazionale tedesco è un nome che stuzzica e non poco la dirigenza. Ginter ha esperienza internazionale, ha da poco compiuto 28 anni e sa già come muoversi in una difesa a tre. Tutte caratteristiche, unite alla possibilità di acquistarlo a zero, che intrigano e non poco la dirigenza nerazzurra. Ginter è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione, insieme ad altri nomi come Bremer e Luiz Felipe.

Inter, ostacolo Mourinho per Ginter. C’è anche la Juventus

Sul centrale tedesco però avrebbe messo gli occhi un’altra squadra italiana. Si tratta della Roma di Mourinho, anche lui a caccia di rinforzi di livello in difesa. Stando infatti a quanto riferito da ‘Sport Bild’, i giallorossi avrebbero già avuto un primo contatto con l’entourage del giocatore. Contatti che, per diktat dello stesso Mourinho, il club vorrebbe intensificare. Per il giocatore sarebbe pronto uno stipendio al doppi delle cifre attualmente percepite con il Gladbach. D’altro canto per i giallorossi sarà molto difficile riuscire a qualificarsi in Champions League, al contrario dell’Inter, che potrebbe dunque avere maggior appeal da questo punto di vista.

A fare concorrenza ad Inter e Roma potrebbe però essere anche il Barcellona. Il club catalano ha già fatto sapere di essere interessato, però appare più defilato nella corsa al difensore tedesco. Al momento infatti la dirigenza blaugrana vuole cercare di risolvere il nodo legato ad Araujo. Il centrale uruguayano ha il contratto in scadenza nel 2023 e si sta lavorando per cercare un prolungamento. Se però l’intesa non dovesse essere raggiunta a breve, i catalani potrebbe puntare proprio su Ginter – secondo alcune fonti nel mirino anche della Juventus – per poi cedere il nazionale uruguagio in estate così da evitare di perderlo a zero.