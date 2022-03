Allegri e Mancini esultano per Locatelli: il comunicato UFFICIALE

La Juventus e la Nazionale ritrovano Manuel Locatelli: il centrocampista ex Sassuolo si è negativizzato ed è perciò guarito dal Covid-19

Manuel Locatelli aveva saltato l’ultima sfida di campionato contro la Salernitana a causa della positività al Covid-19, riscontrata all’indomani dell’eliminazione della Juventus in Champions League per mano del Villarreal.

Questa mattina è arriva l’ufficialità del club bianconero sulla negatività del centrocampista: “Manuel Locatelli ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento partirà in serata per raggiungere il ritiro della nazionale italiana a Coverciano”.

Juventus, Locatelli disponibile per l’Inter: Allegri ritrova anche Zakaria alla ripresa del campionato

Locatelli non è stato ovviamente convocato da Mancini per la gara di questa sera contro la Macedonia a Palermo, valevole per la semifinale dei playoff di qualificazione al prossimo Mondiale. L’ex Sassuolo da domani si rimetterà quindi a disposizione di Mancini per l’eventuale finale contro Portogallo o Turchia degli Azzurri. Ovviamente una buona notizia anche per Massimiliano Allegri che avrà certamente a disposizione Locatelli per la ripresa del campionato il prossimo 3 aprile per il big match dell’Allianz Stadium contro l’Inter. Il tecnico bianconero a centrocampo dovrebbe ritornare anche Zakaria.