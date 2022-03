Italia-Macedonia del Nord, probabili formazioni: un solo dubbio per Mancini

Ultime e probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord, un solo dubbio per Mancini in vista del playoff per i Mondiali

Due ostacoli per i Mondiali. Campione d’Europa in carica, l’Italia cerca due vittorie a fine marzo per approdare alla grande competizione per Nazionali. Stasera, a Palermo, in un Renzo Barbera con capienza al 100%, gli azzurri hanno l’obbligo di battere la Macedonia del Nord nella semifinale playoff. In caso di vittoria ci sarebbe poi la finalissima di martedì 29 marzo contro la vincente di Portogallo-Turchia.

L’unico dubbio di formazione che ha il Ct Mancini riguarda la difesa. Chiellini si accomoderà in panchina, al suo posto ci sarà spazio per uno tra Bastoni e Acerbi, con l’interista leggermente favorito. Florenzi prenderà il posto dell’infortunato Di Lorenzo, mentre a centrocampo previsti i tre titolarissimi Barella, Jorginho e Verratti. Accanto a Immobile, in attacco, agiranno Berardi e Insigne. La sfida inizierà alle 20,45 e sarà visibile in diretta Tv su Rai 1.

Italia-Macedonia del Nord, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Cragno, Chiellini, Acerbi, De Sciglio, Pellegrini, Tonali, Sensi, Joao Pedro, Scamacca, Raspadori, Belotti.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkowski, Musliu, Alioski; Churlinov, Da. Barunski, Ademi, Bardhi, Trajkovski; M. Ristovski. Allenatore: Milevski.

A disposizione: Siskovski, Naumovski, Ristevski, Serafimov, Todoroski, Askovski, Nikolov, Spirovski, Atanasov, Do. Babunski, Ethemi, Miovski.

ARBITRO: Turpin (Fra).

ASSISTENTI: Danos-Gringore (Fra).

IV UOMO: Bastien (Fra).

VAR: Brisard (Fra).

ASS. VAR: Willy (Fra).