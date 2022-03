Inzaghi in sede, incontro con la dirigenza: cosa sta succedendo

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è stato negli uffici del club incontrando Marotta e Zhang: cosa sta succedendo

La pausa del campionato è capitata in un momento complicato per l’Inter. I nerazzurri hanno conquistato appena sette punti in sette giornate, vedendosi superati dal Milan in classifica, anche considerando la partita da recuperare.

Alla ripresa ci sarà il big match contro la Juventus che darà un segnale chiaro su ciò che potrà regalare il finale di stagione alla squadra di Simone Inzaghi.

Proprio l’allenatore è stato nella sede del club per questioni legati ad aspetti di marketing e sponsor. Negli uffici erano presenti anche il presidente Zhang e l’amministratore delegato Marotta e c’è stato tempo per un saluto. Nessun vertice quindi o riunione con la testa di staff tecnico, dirigenziale e calciatori che è soltanto sul terreno di gioco dove, a partire dalla gara contro la Juventus, dovrà arrivare il riscatto per dimostrare di poter ancora lottare per il titolo.

Inter, Inzaghi incontra Marotta e Zhang

Nessun incontro quindi orientato al futuro tra Inzaghi, Marotta e Zhang ma un semplice saluto visto la presenza dell’allenatore nella sede del club per motivi di marketing. Di tempo e modo per parlare ci sarà nelle prossime settimane, ora tutta l’attenzione va al campo e alla fine del campionato.