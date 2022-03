Beffa a costo zero, Simeone sorpassa Roma e Milan

Atletico Madrid pronto a beffare Milan e Roma per il colpo a costo zero: Simeone preme per portarlo in Spagna

Tra i profili più interessanti per quanto riguarda i possibili colpi a costo zero fuori dall’Italia c’è certamente Boubacar Kamara. Il giocatore dell’Olympique Marsiglia non rinnoverà il proprio contratto con la società transalpina e potrà quindi accasarsi a zero altrove.

Il classe 1999, mediano in grado anche di giocare al centro della difesa e prodotto della società marsigliese, è un profilo che piace a moltissime squadre, tra cui tante italiane. Il suo nome è stato in passato a Juventus e Torino, ma in particolare a Milan e Roma. Gli scout rossoneri da tempo hanno riportato il suo nome sul proprio taccuino, anche come possibile post-Kessie. Negli ultimi mesi però, Kamara sembra aver perso terreno nelle gerarchie del possibile successore dell’ivoriano, dove in pole per rimpiazzarlo resta Renato Sanches. In particolare per lui si è parlato di Roma lo scorso gennaio. Alla fine il ragazzo è rimasto a Marsiglia, ma il destino sembra riservare per lui altri lidi.

Roma e Milan, Simeone all’assalto di Kamara

Oltre all’ipotesi italiana sta però prendendo particolarmente quota la pista Atletico Madrid. La società spagnola si è fatta molto ingolosire dalla situazione contrattuale del giocatore: ottimo rapporto qualità-prezzo e un’età che permette ancora ampissimi margini di crescita. Il presidente dei ‘Colchoneros’ Cerezo ha glissato sull’argomento, rispondendo: “Trattativa chiusa? Non so nemmeno chi sia Kamara”.

Tuttavia secondo ‘Marca’, la società iberica avrebbe guadagnato grande terreno sulle dirette concorrenti. Il giocatore piace moltissimo al ‘Cholo’ Simeone che avrebbe già dato assenso all’affare. Il tecnico argentino gradisce molto la bravura in fase difensiva e la polivalenza del giovane transalpino e nelle prossime settimane gli spagnoli potrebbero far pervenire all’entourage del giocatore una prima offerta. Kamara sarebbe stato individuato come il rimpiazzo ideale di Kondogbia: l’ex Inter, sotto contratto sino al 2024, non sta disputando una stagione particolarmente brillante e potrebbe finire sul mercato in estate. In tal caso l’Atletico, con Kamara, avrebbe già il sostituto in mano.