Kessie già dimenticato: doppio colpaccio Milan e tifosi in delirio

Il Milan è pronto a muovere diverse pedine in chiave calciomercato, sia in entrata che in uscita. Addio Kessie, ma i tifosi reclamano il doppio colpo

Franck Kessie è una pedina fondamentale per il Milan, ma il suo addio pare ormai deciso e con i rossoneri che già si concentrano sul futuro e sui prossimi acquisti di Paolo Maldini.

L’ivoriano sta per respirare sempre più aria di Barcellona: uno scenario a cui i tifosi del Milan sono ormai abituati, visti gli addii fragorosi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero. In ogni caso, la capolista in Serie A non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparata e potrebbe anzi piazzare più di un colpo di primo livello per rafforzare comunque l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Il primo nome, che circola ormai da mesi, è quello di Renato Sanches. Il portoghese ha caratteristiche ideali per sostituire Kessie e piace molto per età, prospettive e qualità tecniche. Non è il solo nome messo nel mirino del Diavolo, visto che c’è anche Kristjan Asllani. Il classe 2022 è un autentico gioiellino per cui il Milan vuole bruciare la concorrenza. Il menù, insomma, è bello ricco e i tifosi sembrano notarlo.

Calciomercato Milan, il doppio colpo che fa impazzire i tifosi

Per chi è avvezzo ai social, era impossibile oggi notare l’ondata rossonera. Ondata che può essere riassunta nel nome ‘Renato’. Il centrocampista è stato in tendenza, ma non è l’unica notizia via social. Oltre al portoghese, infatti, in molti sembrano entusiasti anche per il possibile arrivo di Asllani. Un doppio colpo che, per i supporter rossoneri, non farebbe rimpiangere neppure uno come Kessie. Di seguito vi proponiamo alcuni tweet su questa scia.

Botman

Renato

Asllani

Origi

Lang NON SVEGLIATEMI @acmilan PAOLO — TANO® (@_talebanikov) March 21, 2022

veretout ok ma se vuole sei milioni tutta la vita renato — IlTheo🕺🛸💕 (@ilTheo) March 22, 2022

Il milan gia vince il campionato quest anno con ibra che ha giocato poche partite senza trequartista e senza ala destra seria. L’anno prossimo hanno un attaccante in piu, prendono un dc serio, migliorano kessie con renato sanches e magari sistemano la trequarti. — BENZEMIANO (@hakittemurt) March 22, 2022

Asllani Bennacer Renato Sanches pic.twitter.com/gDb01hfs11 — LuCAPALOT (@LuCAPALOT_) March 22, 2022