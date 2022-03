Maldini cala il poker | Non solo Botman: quattro rinforzi per il suo Milan

Il Milan programma il calciomercato: dal difensore, passando per il centrocampista, l’esterno e l’attaccante, ecco come si stanno muovendo Maldini e Massara per l’estate

Dopo l’immobilismo sul mercato di gennaio, il Milan è pronto a scatenarsi in estate. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per consegnare a Stefano Pioli una squadra ancora più forte.

Elliott garantirà alla dirigenza un buon budget, come fatto la passata stagione, con l’obiettivo di acquistare almeno un calciatore per reparto. Stefano Pioli ha bisogno di giocatori pronti, che possano far subito la differenza, così da permettere al Milan un ulteriore passo in avanti.

Le idee a Casa Milan sono chiare e il club sta lavorando fortemente in questi giorni per chiudere il prima possibile alcuni affari, come fatto in passato, per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Milan, doppio colpo dal Lille

Ad inizio febbraio si è data un’accelerata importante all’affare Sven Botman. Come vi abbiamo documentato, l’entourage del centrale olandese, è stato nella sede del club per incontrare la dirigenza del Diavolo. Un segnale chiaro della volontà di entrambe le parti di chiudere in fretta, nonostante l’interessamento del Newcastle.

Un principio di accordo è stato trovato, con il calciatore pronto a guadagnare una cifra vicina ai tre milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante per un classe 2000 ma possibile grazie alle agevolazioni del Decreto Crescita.

E’ lui il nome in cima alla lista per la difesa e se tutto dovesse andare come Milan e Botman sperano, presto si troverà un accordo anche con il Lille, club con il quale i rapporti sono ottimi, che si prepara ad incassare una cifra sui 30 milioni di euro.

Servirà qualcosa meno per piazzare il colpo Renato Sanches. Il Milan ha provato a portarlo in Italia già a gennaio ma senza successo. E’ il portoghese il prescelto per sostituire il partente Franck Kessie. Un nome che convince tutti, nonostante qualche guaio fisico di troppo nel corso della sua carriera.

La cifra che serve per convincere il Lille si aggira sui 20 milioni di euro per via di un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. I contatti con Jorge Mendes, suo agente, stanno continuando, per trovare l’intesa definitiva.

Calciomercato Milan, l’attacco parla italiano

Poi si guarderà all’attacco. Il reparto, come ha dimostrato il derby, ha bisogno di qualità. E’ sempre più evidente che tra Leao e gli altri ci siano 1/2 categorie di differenza. Servono gol e assist dalla trequarti.

Con la convinzione che Adli e Renato Sanches possano interpretare bene anche il ruolo di dieci, oltre che Brahim Diaz, sul quale si crede ancora molto, si punterà con forza all’acquisto di un calciatore mancino che possa giocare sulla fascia e che sia capace di entrare dentro al campo.

Resta così viva l’idea che porta a Domenico Berardi, che ha voglia di fare il definitivo salto di qualità e il Milan sarebbe certamente il porto giusto dove approdare. Paolo Maldini sa che all’interno di un gruppo, la componente italiana è fondamentale e la squadra di Pioli ne ha bisogno. Meglio se milanista, come Andrea Belotti. Il Gallo va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e rappresenta certamente un’opportunità di calciomercato. L’attaccante azzurro andrebbe di corsa al Milan ma Maldini non ha ancora deciso di alzare la cornetta.

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per capire se Ibrahimovic deciderà davvero di rimanere in rossonero e se ci sarà spazio e denaro per acquistare anche un attaccante giovane. Senza alcuna cessione e con gli acquisti di un difensore, un centrocampista e un esterno, che porterebbe il Milan a spendere più di 70 milioni, appare difficile pensare che il club possa decidere di investire altri 40-50 milioni – è ciò che servirebbe per prendere un calciatore come Jonathan David – per un attaccante.

Ecco che oltre all’idea Belotti, sullo sfondo per rafforzare l’attacco, restano così i profili giovanissimi di Hugo Ekitike, classe 2002 del Reims, e di Amine Gouiri, 2000 del Nizza.