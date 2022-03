Arrivano conferme, tutto fatto con la Juventus

Nuove conferme sul colpo estivo della Juventus post Dybala: è sempre più vicino al club bianconero

È un calciomercato sempre più incentrato sui parametri zero. È questa la tendenza delle ultime stagioni: molti big stanno infatti lasciando i club alla scadenza del contratto, senza accorso sul rinnovo.

L’ultimo è Paulo Dybala, in questo caso per scelta della Juventus, come annunciato dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene: “È stato fatto un incontro amichevole, chiaro e rispettoso. Abbiamo avuto un approccio molto sincero. Con l’ingresso di Vlahovic, Paulo non era più al centro del progetto e abbiamo preso questa decisione. L’arrivo di Dusan ha cambiato l’assetto tecnico della squadra e il progetto Juventus ha subito dei cambiamenti. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che non è stato rinnovato”. Oltre all’argentino, negli ultimi giorni sta tenendo banco anche il nome di Antonio Rudiger. Arrivano importanti conferme sul difensore tedesco.

Calciomercato Juventus, nuove indiscrezioni sull’arrivo di Rudiger

Come raccontato negli scorsi giorni da Calciomercato.it, una fonte ha definito “completamente false” le notizie che danno per fatto l’accordo tra Rudiger e la Juve. L’interesse dei bianconeri è reale, ma non si è ancora arrivati ad un’intesa. Tuttavia, dalla Spagna rilanciano: stando al ‘Mundo Deportivo’, infatti, il centrale del Chelsea, che è in scadenza a giugno e non rinnoverà con i ‘Blues’, è diretto verso Torino e sempre più vicino alla Juve. Il Real Madrid si starebbe infatti defilando sul giocatore. Staremo a vedere.