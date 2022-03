Dybala bis e alto tradimento Juve: gratis alla grande rivale

Rinnovi spinosi alla Juventus che a fine stagione dovrà dare l’addio a Paulo Dybala. La situazione in casa bianconera

La Juventus si appresta a salutare Paulo Dybala a fine stagione dopo la fumata nera sul rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la ‘Vecchia Signora’.

I bianconeri perderanno il numero dieci e sono già a caccia del sostituto sul mercato, con Zaniolo e Raspadori al momento i profili più gettonati nelle stanze della Continassa. Oltre a Dybala ci sono comunque tanti altri rinnovi in ballo alla Juventus: Cuadrado e De Sciglio vanno verso la conferma, mentre Bernardeschi e Perin restano in bilico e potrebbero lasciare anche loro Torino come il fantasista ex Palermo.

Il portiere e vice di Szczesny sta valutando il suo futuro: se restare il dodicesimo alla Juve dietro il polacco, o tentare una nuova squadra e giocarsi le proprie chance da titolare altrove. Come riporta ‘La Stampa’, su Perin si sarebbe posato l’interesse del Torino che potrebbe dare il benservito all’incerto Milinkovic-Savic a fine stagione. Il serbo non convince Juric che starebbe così pensando al portiere in scadenza con la Juventus e già avuto alle sue dipendenze nell’avventura al Genoa.

Calciomercato Juventus, Torino e Lazio in pressing su Perin

Perin sarebbe infatti nella lista di gradimento dell’allenatore del Torino, anche se il sodalizio granata potrebbe rivaleggiare con un’altra società nella massima serie. Si tratta della Lazio: pure Sarri infatti sarebbe alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. In questo scenario potrebbe materializzarsi anche un intreccio di mercato, con Strakosha che lontano da Formello diventerebbe il piano B del Torino se saltasse l’affare Perin. Le prossime settimane saranno comunque decisive per il futuro del vice Szczesny che potrebbe cambiare maglia restando però sotto la Mole visto il pressing dei cugini del ‘Toro’.