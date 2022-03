Dybala al Barcellona, c’è la netta presa di posizione

Ancora in alto mare il futuro di Paulo Dybala ed intanto dalla Spagna arrivano nuove indicazioni sul suo approdo nella Liga

Che ne sarà di Paulo Dybala? L’interrogativo è uno dei più di moda in questi ultimi giorni, dopo che è stato formalizzato il suo addio alla Juventus.

Niente rinnovo nonostante restare in bianconero fosse la priorità per la Joya. L’argentino ora per conoscere il suo futuro dovrà aspettare ancora un po’ di tempo, come raccontato da Calciomercato.it: nonostante i tanti interessamenti dall’Italia e dall’estero, non c’è ancora nessuna proposta allettante ed allora bisognerà attendere per capire dove Dybala andrà a giocare.

In Italia l’Italia sembra avere altre priorità e l’arrivo di Dybala sarebbe legato all’addio di Lautaro Martinez. Tra i club interessati anche Psg e Tottenham, senza dimenticare le spagnole con Atletico Madrid in testa. Si parla anche del Barcellona e proprio di un possibile approdo in blaugrana parla il ‘Mundo Deportivo’ facendo il punto della situazione.

Calciomercato, Dybala al Barcellona: nessun contatto

Il club catalano deve fare i conti con il salary cap presente nella Liga ed ha, in questo momento, non molto margine di movimento. Nonostante ciò i piani del presidente Laporta sono importanti e si è parlato dell’interesse del Barça per Dybala. Il quotidiano spagnolo però riporta alcune considerazioni dell’entourage del calciatore, secondo cui non “c’è proprio niente” con il Barcellona.

Una considerazione che testimonia il momento attuale ma che non chiude la porta ad uno sbarco della Joya al ‘Camp Nou’. Come detto bisognerà attendere per capire davvero dove andrà a giocare Dybala e le prossime settimane serviranno per valutare attentamente le varie opzioni e decidere la migliore soluzione.