Rottura e addio in estate: 30 milioni per chiudere con la Juve

Le ultime di calciomercato Juventus arrivano dalla Germania e riguardano la difesa. Ecco tutti i dettagli

Chiellini è ormai agli sgoccioli della carriera, Bonucci non dà più garanzie sul piano fisico anche per ragioni di età e de Ligt non è sicuro che resti. Ecco spiegato perché la Juventus è vigile sul calciomercato pure in ottica rafforzamento del pacchetto arretrato. Il nome forte è sempre quello di Rudiger: l’interesse per il tedesco in scadenza col Chelsea è concreto, ma finora non è stato raggiunto alcun accordo.

Sempre in entrata, occhio a un nome che da tempo è sul taccuino dei dirigenti bianconeri: Manuel Akanji. Il ventiseienne elvetico gioca in Germania, al Borussia Dortmund dal gennaio 2018, quando lasciò il Basilea per circa 21 milioni di euro. L’estate che verrà, però, potrebbe essere quella dell’addio stando almeno alle informazioni che ci fornisce la ‘Bild’. Secondo il quotidiano teutonico il classe ’95 ha respinto anche la seconda proposta di rinnovo formulatagli dai gialloneri. Una proposta migliorativa della prima, che prevedeva un salto a livello di ingaggio da 5 a 8 milioni di euro (verosimilmente lordi).

Calciomercato Juventus, Akanji per rinforzare la difesa: il Dortmund vuole 30 milioni

Per la ‘Bild’ il secondo no di Akanji può portare alla definitiva rottura tra lui e il Dortmund, col conseguente divorzio in estate. Lo svizzero punta alla Premier, dove si registra l’interesse del Manchester United, ma attenzione al Bayern Monaco e alla stessa Juve. Ostacolo il prezzo del cartellino: il Borussia, col quale Cherubini e soci sono in ottimi rapporti, vuole infatti 30 milioni di euro.