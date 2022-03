Sono tutti d’accordo: la Juventus lo riporta in Serie A

Il mercato della Juventus si accende alla viglia dell’estate

La rivoluzione iniziata con Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio, in casa Juventus verrà ripresa la prossima estate. Dybala farà le valigie liberando una casella nel reparto avanzato, e insieme a lui anche Bernardeschi e Perin potrebbe andar via senza rinnovare.

Un reparto che ha però bisogno di altri investimenti, secondo le esigenze di Massimiliano Allegri, è il centrocampo. Nell’ultimo anno, oltre a Zakaria, il club bianconero ha scommesso parecchio pure su Manuel Locatelli. Adesso però serve un regista puro, capace di risolvere quei problemi di qualità ed equilibrio che sono stati evidenziati nell’ultima stagione.

Diversi profili sono già stati sondati, ma il nome che senz’altro mette d’accordo tutti alla Continassa è una vecchia conoscenza del calcio italiano, nonché leader della Nazionale Italiana di Roberto Mancini che staserà a Palermo affronterà la Macedonia del Nord della semifinale playoff per l’accesso ai Mondiali di Qatar 2022.

Calciomercato Juventus, Jorginho rimane il preferito

Ovviamente si tratta di Jorginho, ex centrocampista del Napoli ma nel mirino della Juventus. Nel sondaggio lanciato questa mattina sul canale Telegram di Calciomercato.it, il calciatore di proprietà del Chelsea è stato individuato dai nostri utenti come il primo vero sogno di mercato su cui puntare con il 54% delle preferenze.

Secondo posto per un altro obiettivo molto caldo in ottica bianconera come Rudiger (27%), davanti all’ex interista Kovacic (9%) ed Emerson Palmieri (8%). A causa della situazione di profonda incertezza che regna sovrana in casa Chelsea, gli attuali calciatori ‘Blues’ la prossima estate potrebbero infatti liberarsi a condizioni favorevoli.