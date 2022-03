Inter, ma quale crisi: investimento da 100 milioni di euro

L’Inter oltre la crisi economica della proprietà: investimento da oltre 100 milioni di euro. Tutti i dettagli

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Marcelo Brozovic: il centrocampista classe 1992 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026“.

Lo ha annunciato ieri l’Inter attraverso i propri canali ufficiali. Il club nerazzurro ha così blindato uno dei giocatori più importanti della rosa di Simone Inzaghi. Dopo il rinnovo, il croato ha pronunciato parole d’amore nei confronti della società: “Sono davvero molto contento di aver prolungato il mio contratto con l’Inter. Volevo fortemente questo rinnovo e la Società lo sapeva. Non ho mai voluto parlare con nessun’altra squadra per rispetto dell’Inter e dei suoi tifosi. Ringrazio la Società e ripeto, oggi sono davvero contento. Ho sempre detto ai miei agenti che non avrei voluto parlare con nessun altro Club a meno che l’Inter mi avesse detto che non avrebbe voluto rinnovarmi il contratto”. Quello di Brozovic è solo l’ultimo prolungamento dei big nerazzurri, dopo Barella e Lautaro Martinez. E non è ancora finita.

Calciomercato Inter, oltre 100 milioni per i rinnovi

Brozovic ha rinnovato fino al 2026 per circa 6 milioni netti l’anno. Sono le stesse cifre che guadagnerà Lautaro Martinez dopo la firma sul prolungamento con i nerazzurri, per due contratti da circa 24 milioni di euro complessivi. Anche Barella ha firmato fino al 2026, ma con cifre leggermente inferiori, dai 4,5 milioni netti a salire fino a 5 milioni per un totale di circa 20 milioni complessivi. Sarà con ogni probabilità il contratto che sarà firmato anche da Milan Skriniar, il prossimo big che Marotta e Ausilio intendono blindare. Infine, ha già rinnovato Dimarco, sempre fino al 2026, per una cifra complessiva di circa 7 milioni, e all’appello manca anche Ivan Perisic. Stando alle ultime indiscrezioni, l’esterno croato potrebbe firmare un annuale con opzione o un biennale da 4 milioni netti l’anno. Tra rinnovi già ufficiali e futuro, l’Inter investirà dunque oltre 100 milioni di euro per i prossimi anni. La crisi economica della scorsa estate potrebbe essere già alle spalle.