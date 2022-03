Calciomercato, l’Inter lo vuole e sfida il Milan: colpo da 20 milioni

L’Inter va alla ricerca di colpi importanti sul calciomercato e per un nome in Serie A si prepara a sfidare anche il Milan: affare da 20 milioni in su

Il destino dell’Inter passa anche dal calciomercato e dai programmi della società nerazzurra. A centrocampo, almeno ai nastri di partenza, la Beneamata sembra essere a posto così, ma gli addii di Arturo Vidal e Matias Vecino potrebbero cambiare le cose.

E questo perché ormai nel calcio servono le rose lunghe e anche per sferrare i colpi decisivi con le cinque sostituzioni e con gli uomini in panchina. Inutile farla tanto lunga, un calciatore in Serie A, protagonista di una stagione magnifica, ha attirato le attenzioni di molti club, soprattutto nel massimo campionato italiano: stiamo parlando di Antonin Barak. Il calciatore del Verona, classe 1994, ha già realizzato 10 gol e 4 assist quest’anno, diventando leader tecnico e, allo stesso tempo, jolly preziosissimo dei veneti. Un profilo comunque raro e che nei prossimi mesi potrebbe attirare su di sé una vera e propria bagarre in chiave calciomercato. L’Inter osserva con grande attenzione il ragazzo, ma sicuramente non sarà sola nella corsa al centrocampista.

Calciomercato, tutti pazzi per Barak: l’Inter non è sola

Ai nerazzurri, quindi, Barak piace e sono pronti a iscriversi nella corsa al calciatore. Secondo quanto riporta il ‘Corriere di Verona’, infatti, in estate ci saranno affondi decisi per il centrocampista, ma i veneti non se ne priveranno per 20 milioni di euro. Anzi, un finale di stagione di alto livello potrebbe far aumentare ulteriormente il prezzo, che toccherebbe quota 30 milioni. I club in prima linea comunque sono tanti: ci sono Napoli e Milan, ma anche Atalanta e, come detto, l’Inter. Insomma, potrebbe profilarsi un’asta il prima regola per Barak, ormai sulla bocca di tutti.