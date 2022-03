Brozovic, finalmente, rinnova: l’annuncio UFFICIALE dell’Inter

Marcelo Brozovic ha firmato ufficialmente il rinnovo del contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026

Come anticipato questa mattina, finalmente l’Inter ha annunciato in maniera ufficiale la firma di Marcelo Brozovic sul nuovo contratto per il rinnovo. Il centrocampista croato si lega ai colori nerazzurri fino al 30 giugno 2026, per la felicità dei tifosi interisti che lo reputano uno dei calciatori più importanti all’interno della rosa.

Si tratta di un rinnovo molto importante per il club nerazzurro, per il quale Ausilio e Marotta lavoravano da diverso tempo. Il vecchio contratto del centrocampista croato sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, per questo motivo le ultime settimane sono state impiegate dai dirigenti quasi interamente per trovare un nuovo accordo che accontentasse entrambe le parti.

Firma che è arrivata per la gioia di Simone Inzaghi che del suo regista davanti alla difesa proprio non riesce a fare a meno, come dimostrato dalle difficoltà affrontate dai nerazzurri nelle ultime due partite di campionato contro Torino e Fiorentina. Accordo arrivato sulla base di 6 milioni netti a stagione più 1 di bonus, con scadenza del nuovo contratto al 30 giugno 2026.

Calciomercato Inter, ufficiale il rinnovo di contratto di Brozovic

Dopo lo spoiler arrivato nel primo pomeriggio sui social dell’Inter con l’emoji del coccodrillo, è stato immediatamente diffuso il comunicato con il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic. Questa la nota ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Marcelo Brozovic: il centrocampista classe 1992 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026”.

Potrebbe non essere l’ultimo croato a rinnovare con l’Inter, visto che anche Ivan Perisic rientra tra i calciatori in scadenza a fine stagione. Situazione in questo caso che il club ha voluto mettere temporaneamente in stand-by, ma che verrà ripresa entro fine stagione per l’importanza ricoperta dall’esterno negli ultimi due anni.