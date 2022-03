CMIT TV | Tempestilli: “La differenza tra Zaniolo e Salah”

Roma e non solo nell’intervento in diretta alla CMIT TV di Antonio Tempestilli, ex giocatore e dirigente della Roma

L’ex giocatore e dirigente della Roma, Antonio Tempestilli, è intervenuto in diretta alla CMIT TV. Con lui si è parlato dei giallorossi di Mourinho, ma non solo. Da Zaniolo a Salah fino a Francesco Totti, ecco tutte le sue dichiarazioni.

DYBALA – “Un giocatore non fa la squadra, è chiaramente importante. Se è nella condizione psico-fisica giusta è un calciatore importante. Ultimamente ha avuto un po’ di problemi, non so se si è sentito un po’ appagato o ha tirato i remi in barca, chiaramente ha dimostrato di essere un grande giocatore quando sta bene. A men che non ti chiami Maradona, un giocatore non fa una squadra. Meglio una squadra di medio livello o un top club per lui? Credo che dovrebbe andare in un top player perché è un giocatore top. Bisogna fare i conti con le tasche perché guadagna cifre importanti. Penso anche al Psg, dove ci sono i vari Messi, Neymar, Mbappe eppure sono fuori dalla Champions. Una squadra va costruita con il talento ma anche con i muratori”.

ZANIOLO E SALAH – “L’egiziano è un giocatore affermato che ha dato grandi garanzie e su cui ci puoi contare da subito. Zaniolo è un giovane, un talento con un grande potenziale e va gestito in una certa maniera. Le scelte vanno fatte in base alla programmazione delle squadre. Sono due grandi giocatori. Ricordiamoci che viene da due interventi, sta ritornando al meglio della condizione ora, è un ragazzo che ha dimostrato di poter far bene, con personalità ed è quella che serve per giocare in piazze come Roma, Milano e Torino. Credo che non avrebbe nessun timore a giocare in una piazza importante come quella della Juventus o squadre di questo calibro”.

MOURINHO – “E’ un grande allenatore e ha portato entusiasmo, ma la squadra è altalenante. Deve trovare continuità. Sul mercato sono state fatte delle scelte che non hanno portato risultati. Quando devi fare dei ritocchi h gennaio devi anche fare il conto con il budget. Maitland-Niles, ad esempio, finora non ha dato grandi soddisfazioni. Era in preventivo che ci fosse una fase simile. Mi auguro che la Roma riesca a fine stagione a raggiungere qualche risultato importante in Conference e a qualificarsi per l’Europa”.

Tempestilli alla CMIT TV: “Totti ama la Roma. Se c’è uno spiraglio, tornerà”

RITORNO TOTTI – “Non lo so, dipenderà da lui. Totti ama la Roma, se dovesse esserci uno spiraglio lui tornerebbe. Credo che Totti ami la Roma e se c’è uno spiraglio, lui tornerà. Il fatto che si sia riavvicinato anche allo stadio lascia ben sperare”.