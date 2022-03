Ibrahimovic e non solo, doppio annuncio e svolta in attacco per il Milan

Finale di stagione cruciale per il Milan, per il futuro arriva il doppio annuncio che coinvolge Ibrahimovic e non solo: le mosse rossonere

Ultima pausa di campionato prima del rush finale della stagione, il Milan si ripresenterà alla ripresa con tre punti di vantaggio sul Napoli e un potenziale +6 sull’Inter. Rossoneri che insomma sono nelle migliori condizioni per puntare allo scudetto, la squadra di Pioli è padrona del suo destino.

Ogni partita sarà cruciale per provare a raggiungere un obiettivo che manca dal 2011. Il Diavolo però guarda già anche al futuro e a cosa sarà nella prossima stagione, quando non solo bisognerà riconfermarsi in campionato, ma anche essere maggiormente competitivi in Europa. La società sta pianificando le prossime mosse, cominciando dai ragionamenti sull’attacco e da Ibrahimovic, che possono condizionare tutti gli altri.

Milan, Giroud suona la carica: “Io e Ibra vogliamo andare oltre i nostri limiti”

Dello svedese, ha parlato Olivier Giroud in una lunga interivsta alla ‘Gazzetta dello Sport’. In particolare, sul suo futuro e su quello del compagno di reparto, ha spiegato: “Io e lui condividiamo la stessa voglia e determinazione di andare oltre i nostri limiti e continuare a giocare e dare il nostro contributo. Qui sto bene, non so se giocherò fino a 40 anni ma nel medio periodo voglio restare ancora per un po’”. Dunque, anche nella prossima stagione l’attacco si baserà sui due totem, che però verranno affiancati da forze fresche. Per il centro dell’attacco, una alternativa interessante potrebbe essere Origi, seguito già da un po’ e che rappresenterebbe un ottimo colpo a parametro zero. Milan al lavoro con i suoi agenti per un contratto da 4 milioni a stagione, stando a ‘Tuttosport’ potrebbe esserci un nuovo incontro per accelerare i tempi e arrivare alla fumata bianca.