Il sorpasso esalta anche la Juve, l’Inter sta perdendo Dybala

Non si placano le voci sul futuro di Paulo Dybala, che lascerà a zero la Juventus in estate: sprint di un club importante per l’argentino

Ormai non c’è più alcun dubbio, Paulo Dybala lascerà la Juventus a parametro zero in estate. Lunedì l’Amministratore Delegato Arrivabene ha ufficializzato, davanti alle telecamere, la decisione presa di non rinnovare il contratto dell’argentino, il quale dal prossimo 30 giugno lascerà definitivamente Torino.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il summit tra la dirigenza torinese e l’entourage della Joya ha ulteriormente allontanato le parti in causa fino ad arrivare alla definitiva rottura. Una storia che, nonostante l’amore costante dei tifosi verso il loro beniamino, è iniziata bene, proseguita male e finita peggio. I ripetuti problemi, d’altronde, non condizionare in modo rilevante la sua permanenza, poi il club ha anche cambiato in corsa il progetto tecnico scegliendo di mettere al centro Dusan Vlahovic. Impossibile mettere in discussioni le doti irresistibile del numero 10 bianconero, ma è chiaro che il ragionamento di una società di spessore internazionale come la Juventus debba essere più ad ampio respiro. A questo punto resta una sola domanda: dove giocherà Dybala nella prossima stagione? Per ottenere la risposta ci vorrà del tempo, però indubbiamente qualcosa si sta muovendo.

Calciomercato Inter, sprint della big per Dybala

Sappiamo del concreto apprezzamento dell’Inter nei confronti di Dybala. In tal senso la presenza di Marotta può incidere tanto, tant’è che la ‘Beneamata’ sembra essere l’unica pista realistica in Italia. Oltre ai nerazzurri, ovviamente, vanno tenute d’occhio le varie possibili soluzioni all’estero. Un’opzione è sicuramente l’Atletico Madrid del connazionale Simeone, che avrebbe già presentato un’offerta da 7,5 milioni di euro a stagione per quattro anni.

Inoltre non ci sarebbero solo i ‘Colchoneros’ tra le potenziali pretendenti in Spagna. Stando a quanto riferisce il giornalista di ‘Tyc Sports’, César Luis Merlo, il Barcellona avrebbe fatto un passo avanti chiedendo agli agenti le condizioni per il trasferimento della Joya. I blaugrana, dunque, sarebbe una seria concorrente e a breve potrebbero effettuare il sorpasso sulle rivali avanzando una proposta effettiva. Il collega riferisce anche che persiste l’interesse dell’Inter, con Dybala che si prenderà del tempo per esaminare le offerte e decidere con calma il proprio destino. Il fronte Dybala è molto caldo, la partita è appena cominciata.