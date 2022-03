CMIT TV | Inter, affondo per Dybala: “Ieri offerta da 7,5 milioni a stagione”

Nella diretta Twitch della CMIT TV si è parlato di Dybala e del suo futuro dopo la rottura definitiva con la Juventus

“Con Dybala può succedere di tutto”. Così Romeo Agresti di ‘goal.com’ nella diretta Twitch della CMIT TV a proposito del futuro dell’argentino che a giugno dirà addio alla Juventus a costo zero. “Nulla è deciso per ora, Antun non ha una proposta in mano e poi bisognerà capire quali sono i piani dello stesso Dybala. Arrivabene troppo duro? Abbiamo imparato a conoscerlo, dice quello che pensa. Non parla in ‘marottese’, lui quando mette alla porta Dybala lo fa in modo pragmatico”.

L’addio di Dybala divide in due la tifoseria bianconera: “C’è una spaccatura: quello dello stadio sono quasi completamente dalla parte dell’argentino. Quelli dei social sono in favore della società e accusano Dybala di essere mancato nelle partite più importanti, vedi l’ultima col Villarreal – ha spiegato Agresti – In generale i tifosi della Juve hanno però paura di vederlo in un’altra squadra italiana”, chiaro riferimento all’Inter.

Calciomercato Inter, l’Atletico fa sul serio per Dybala: “Ieri presentata offerta”

Adesso per Dybala occhio però soprattutto all’Atletico Madrid. A tal proposito, il collega Stefano Benzi – anche lui intervenuto in diretta – ha detto che “un mio collega spagnolo mi dice che Atletico Madrid ieri ha offerto agli agenti di Dybala un contratto da 7,5 milioni a stagione per quattro anni“.