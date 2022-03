Silurato dall’Inter, ora può diventare la nuova stella del Milan

Il giocatore è stato offerto anche all’Inter, che ha declina la proposta: ora può diventare la nuova stella del Milan

Milano è protagonista della corsa scudetto, con i rossoneri e i nerazzurri che fino all’ultima giornata si daranno battaglia per il tricolore: anche sul mercato, poi, il Derby potrebbe vivere un nuovo capitolo.

La scorsa estate ha visto un trasferimento storico, quello che ha visto Hakan Calhanoglu passare dal Milan all’Inter a parametro zero. Uno ‘smacco’ a cui Paolo Maldini potrebbe rispondere quest’anno, oltre che con il possibile scudetto, con un colpo di mercato che farebbe molto felice Stefano Pioli. Uno degli obiettivi principali per l’attacco rossonero, infatti, sarebbe stato offerto anche ai nerazzurri: dalla reazione di Marotta potrebbe aprirsi uno scenario inedito.

Calciomercato Milan, Origi offerto anche all’Inter | Marotta lo ‘snobba’ e Maldini ringrazia

In vista della prossima stagione, una delle certezze del mercato estivo è che il Milan prenderà almeno un attaccante. Tra i nomi più gettonati, come vi abbiamo raccontato su queste pagine nelle ultime settimane, c’è quello di Divock Origi: il belga è in scadenza di contratto con il Liverpool e potrebbe essere un grande colpo a parametro zero per i rossoneri. Questa volta, poi, Maldini potrebbe dover ringraziare Beppe Marotta.

Secondo quanto rivelato da ‘InterLive.it’, il profilo di Origi sarebbe arrivato anche sulla scrivania della dirigenza meneghina in vista della prossima stagione: Marotta e Ausilio, però, non sarebbero convinti dal giocatore e avrebbero ‘snobbato’ l’occasione. Con l’Inter che non lo considera, il belga potrebbe rifarsi nella prossima stagione giocando al centro dell’attacco del Milan. Intrecci meneghini, tra campo e mercato, che caratterizzeranno il calcio italiano anche nei prossimi anni.