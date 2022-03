CMIT TV | Rivoluzione Inter, non solo Lukaku: “Chiama direttamente Marotta”

L’Inter è pronta a grandi programmi sul calciomercato che potrebbero rivoluzionare profondamente la rosa. Lukaku e altro colpo in attacco

L’Inter sta sicuramente vivendo il momento più difficile della sua stagione. I nerazzurri hanno tremenda difficoltà a dare continuità di vittorie in campionato e molti hanno messo sotto accusa l’attacco.

Simone Inzaghi dovrà trovare il più presto possibile il bandolo della matassa, ma intanto il calciomercato corre su una via parallela e potrebbe portare grandi novità nel reparto offensivo dei nerazzurri. In tal senso, si parla molto del ritorno di Romelu Lukaku, ma anche del destino di Paulo Dybala. Vi abbiamo aggiornato in lungo e in largo nelle ultime ore sulla separazione dell’argentino dalla Juventus. Ivan Reggiani crede nella doppia possibilità, soprattutto nello sbarco della Joya a Milano. Innanzitutto, ai microfoni della CMIT TV, spiega: “Addio Dybala? Me l’aspettavo. La permanenza è dovuta alle volontà dell’allenatore e della società. Dybala non può assolutamente convivere con Allegri. Sono stati fatti sondaggi dall’Inghilterra: l’opinione degli addetti ai lavori è che non sia un calciatore da Premier. Può giocare nel nostro torneo o in Spagna, poi temo faccia veramente molta fatica nella condizione attuale. Ha bisogno di dare conferme sul suo livello che comunque è alto”.

Calciomercato Inter, Lukaku e Dybala per rivoluzionare l’attacco di Inzaghi

Alla pista Inter, comunque, Reggiani crede molto: “Penso che la dirigenza e non solo l’allenatore siano grandi estimatori di Dybala. In un’Inter rivoluzionata, anche nell’ottica di Lukaku, Dybala potrebbe entrare in una grande rifondazione nerazzurra“. Mentre, c’è maggiore scetticismo sull’ipotesi Napoli: “Ho appena volato con De Laurentiis, ma non ne abbiamo parlato assolutamente. Il tema è uno: 10 milioni di euro il Napoli non li dà più bonus. Se arrivassero a 8, farebbe male a non andarci. Ma io credo che il padre di Dybala chiami Marotta: hanno un rapporto straordinario da sempre“.