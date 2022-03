L’acquisto indispensabile per l’Inter, il derby di mercato da vincere a tutti i costi

L’Inter ragiona sulle mosse per la prossima stagione, c’è una necessità insopprimibile sul mercato nerazzurro: riparte il derby col Milan

Gli ultimi due mesi nella stagione dell’Inter sono stati piuttosto complicati. I nerazzurri hanno abbandonato la Champions League (ma che con il Liverpool fosse in salita, si sapeva già da prima) e soprattutto hanno rallentato in maniera preoccupante in campionato. Al punto da perdere il primato, farsi staccare dal Milan e dover avviare una rimonta imprevista.

Appena sette punti nelle ultime sette giornate, momentaneo -6 dai rossoneri anche se con la gara con il Bologna ancora da recuperare. La tendenza va invertita subito, ma dopo la pausa ci sarà la gara durissima con la Juventus. In questo finale di campionato bisognerà ritrovare la versione più feroce dei campioni d’Italia, quella che tra novembre e gennaio sembrava aver messo una serissima ipoteca sul secondo scudetto di fila. Ma quanto accaduto in questo periodo ha avviato anche riflessioni importanti in chiave di mercato. Marotta, nella prossima sessione, partirà da un dato di fatto, una certezza, un acquisto che sarà necessario per non ricadere più in alcuni difetti di fabbrica intravisti chiaramente nelle ultime gare.

Inter, assalto al vice Brozovic: sfida al Milan per Asllani

L’assenza di Brozovic in alcune gare ha pesato tantissimo. Nel ko con il Sassuolo e nei pareggi con Torino e Fiorentina, la sua assenza si è sentita, al punto da togliere filo logico al gioco interista. L’Inter non ha una reale alternativa al croato, poteva esserlo Sensi ma è stato girato in prestito alla Sampdoria. I nerazzurri potrebbero valutare il suo ritorno ma pensano soprattutto all’acquisto di Kristjan Asllani. L’albanese classe 2002 è una delle principali rivelazioni dell’Empoli, un metodista di centrocampo cui Andreazzoli ha affidato senza remore il centrocampo con buoni risultati. Il giocatore è nel mirino del Milan, ma l’Inter, come spiegato da ‘Tuttosport’, vuole riportarsi davanti nella corsa. Un nuovo derby di mercato sta per infiammarsi.