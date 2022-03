Grave incidente stradale per Onana: che paura

Tanto spavento per Andre Onana, prossimo portiere dell’Inter, che è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale in Camerun

Disavventura per Andre Onana, che in queste ore è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente stradale in Camerun. Il portiere dell’Ajax, che il prossimo anno vestirà la maglia dell’Inter, era in viaggio per raggiungere il ritiro della sua nazionale che giocherà lo spareggio per il Mondiale contro l’Algeria.

Durante il tragitto, come riportato da diversi organi di informazione sia in Camerun che in Olanda, è avvenuto lo scontro tra le due auto. Onana era alla guida del suo Range Rover da Yaounde, ma non è ancora nota la dinamica dell’incidente. Le due vetture (l’altra era un fuoristrada), come si vede dalle foto che circolano sui social, sono praticamente distrutte e hanno riportato danni importanti. Per fortuna, però, l’estremo difensore – che non era alla guida – è uscito totalmente illeso dall’impatto. Solo tanta paura per lui, che ha poi raggiunto regolarmente il ritiro del Camerun a Douala.

Onana, brutto incidente stradale in Camerun: sta bene

Onana è arrivato a Douala visibilmente scosso, anche se le fisicamente non ha avuto conseguenze dopo l’incidente e secondo il ‘Telegraaf’, anche la sua presenza contro l’Algeria non appare a rischio. Nonostante questo, però, si sottoporrà a ulteriori accertamenti per scongiurare qualsiasi tipo di possibilità. A parlare anche il suo agente, Albert Botines: “Ho parlato con Andre telefonicamente. Non era lui il conducente dell’auto, per fortuna sta bene“. Il camerunense, che dalla prossima stagione sarà un portiere dell’Inter (ha già effettuato le visite mediche tempo fa), è fuori pericolo ma lo staff vuole essere totalmente sereno.