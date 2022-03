Tomori sceglie la Juve: “E’ stato importante per la stagione”

Da Dubai parla Fikayo Tomori. Le dichiarazioni del difensore inglese presente negli Emirati Arabi Uniti

Fikayo Tomori fa parte della delegazione del Milan, volata a Dubai, per partecipare ad una serie di eventi legati ad Expo 2020.

Il difensore rossonero, non convocato dalla Nazionale inglese, è stato intervistato, dai tifosi presenti al Padiglione Italia. Diversi gli argomenti trattati. Al centro di tutto c’è chiaramente il Milan: “È un onore giocare per questo club – riporta gazzetta.it – è un orgoglio. Momenti più belli? Ce ne sono diversi, ma scelgo la partita con la Juve. Segnare il mio primo gol in quello stadio è stato importante per la stagione”.

Tomori parla anche di Stefano Pioli, fondamentale per la sua crescita: “Il mister mi aiuta a capire dove devo stare in campo. A lui piace parlare con i giocatori, da lui impari sempre qualcosa e pensa sempre a te, ti dà fiducia, e quando sei sul campo puoi semplicemente giocare”.

Paragoni tra Serie A e Premier League – “In Inghilterra il calcio è molto veloce, l’intensità altissima. In Italia ho notato che i giocatori sono molto tecnici, ogni squadra ha il suo gioco e non c’è una partita facile. Questa è una cosa che mi ha sorpreso. È difficile, ma mi sto divertendo e imparando molto”.

Il Milan è un gruppo giovane ma al suo interno non mancano i leader. Tra questi ci sono Kjaer e Ibra – “Simon è davvero un grande aiuto per tutta la squadra, è un leader fuori e dentro il campo. Avere un giocatore come Zlatan, specialmente per noi come squadra giovane, è un grande aiuto. Ha sempre voglia di vincere. Avere accanto persone così, che guidano il team, è molto importante. Siamo fortunati”.