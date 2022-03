Maignan non si allena: scatta l’allarme per il Milan

Problemi fisici per il big di Stefano Pioli. I tifosi del Milan in ansia per le condizioni di uno dei leader della squadra rossonera

Le Nazionali tengono in apprensione le squadre di club di Serie A. E’ notizia della serata di due positivi nel gruppo squadra della Nazionale italiana. Nelle scorse ore la Juventus ha riabbracciato Vlahovic, tornato dalla Serbia per un piccolo problema all’inguine. L’Inter, invece, ha perso Lautaro Martinez e Vecino perché positivi al Covid-19.

Negli ultimi minuti è scattato l’allarme tra i tifosi del Milan, che sono in apprensione per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere oggi – come riporta il giornalista de Le Parisien, Benjamin Quarez – non si è allenato con la Francia per via di un dolore al tendine d’Achille. Un problema non grave, di lieve entità, che però lo ha tenuto lontano dai campi.

In Casa Milan non è scattato l’allarme, confidando che si tratti solamente di un dolore.