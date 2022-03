CMIT TV | Dybala-Inter e non solo: “Segnali non buoni su un attaccante della Juve”

Nel corso della giornata alla CMIT TV è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia che ha fatto il punto tra Dybala, Kean e la Juventus in generale

Occhi puntati sulla Juventus dopo l’addio certificato ieri di Paulo Dybala, che andrà via a fine stagione per la scadenza naturale del contratto. Dell’attaccante argentino e di molto altro ha parlato il collega Paolo Bargiggia ai microfoni della CMIT TV: “Molti parlano dell’Inter”.

La posizione informale è questa: secondo Ausilio è un’operazione troppo costosa e non impazzisce per Dybala. Marotta invece tiene aperto un po’ di più qualche canale. Se l’Inter non cede Sanchez e magari anche Lautaro, secondo me l’operazione per la Joya non la possono fare. Dybala fino a ieri mattina era convinto di rinnovare con la Juventus, non ha preso impegni e comunque parliamo di un nazionale argentino di 29 anni che andresti a prendere a costo zero e la partita comincia adesso”.

Calciomercato Juventus: Bargiggia su Dybala, Morata, Kean e Kaio Jorge

DYBALA – “La Juventus con Dybala non si è comportata correttamente. Ieri, quando hanno convocato gli agenti, prima hanno detto che dovevano rivedere l’impalcatura del contratto. Sono andati via, sono stati poi richiamati da Cherubini, ma alla fine non se n’è fatto più nulla”.

ATTACCO – “L’unica certezza ad oggi è che la Juventus cercherà di riscattare Morata chiedendo uno sconto all’Atletico Madrid o un altro anno di prestito. La Juve su Dybala non ha fatto minusvalenza. Su Kean i segnali non sono buonissimi, proveranno a restituirlo. Lo hanno preso un po’ precipitosamente quando li ha mollati Ronaldo. Kaio Jorge dà l’idea di essere stata un’operazione fatta per anticipare altri club. Per ora Kean non ha dato alcun tipo di riscontro”.