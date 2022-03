CMIT TV | Colpaccio in difesa: “L’Inter è in vantaggio ma occhio a Lautaro”

Oggi pomeriggio alla CMIT TV è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia che ha fatto il punto anche in casa Inter con particolare riferimento a Bremer e Lautaro

Giornata ricca di notizie anche per il mondo Inter, con Paolo Bargiggia che ai microfoni della CMIT TV ha fatto il punto della situazione a partire dalla difesa, con particolare riferimento a quanto potrà accadere con Gleison Bremer.

In merito al forte centrale brasiliano: “L’Inter su Bremer è abbastanza in vantaggio nella misura in cui il Milan riuscirà a chiudere con Botman. Dal Milan uscirà Romagnoli ma dove andrà, alla Lazio? Io mi aspettavo potesse prenderlo la Juventus da svincolato, ma evidentemente non convince molto. L’Inter su Bremer è più avanti”.

Bargiggia non è quindi convintissimo della bontà dell’eventuale affare Dybala-Inter: “L’Inter se prende Dybala fa un’operazione sbagliata. Davanti hanno già problemi di continuità. Dzeko e Sanchez a fine carriera. L’Inter una cessione eccellente la deve fare e hanno già il prurito di vendere Lautaro. Dybala è uno sfizio. Fossi in loro mi concentrerei su un attaccante di spessore con o senza Lautaro. Ora hanno frenato su Scamacca, spaventati dalle richieste del Sassuolo. C’è anche il Milan anche se con Origi la strada è più aperta”.