Addio a tre cifre | Rivelazione shock su Osimhen

Lo straripante stato di forma di Victor Osimhen non è passato inosservato nell’ultimo periodo

Si era sentita eccome l’assenza di Victor Osimhen in casa Napoli nei due mesi di stop per via della frattura dello zigomo. L’attaccante da 11 centri in 20 presenze di Serie A è l’arma in più della squadra di Luciano Spalletti, uno dei centravanti più determinanti in questo momento del campionato italiano.

Un calciatore per il quale quasi due anni fa Aurelio De Laurentiis aveva sborsato oltre 70 milioni di euro: investimento pienamente riuscito sebbene alcuni sfortunati incidenti di percorso. Oggi, infatti, il valore del nigeriano è quasi raddoppiato, come confermato dall’indiscrezione fuoriuscita in Inghilterra su una recente offerta da parte del Newcastle.

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Express’, lo scorso gennaio il Napoli avrebbe infatti resistito ad una maxi proposta da 120 milioni di euro per la cessione del numero 9. Una scelta che avrebbe preso lo stesso presidente azzurro, stregato delle qualità realizzative dell’attaccante ex Lille e consapevole degli enormi margini di crescita ancora a disposizione.

Calciomercato Napoli, quanto vale Osimhen

Pochi giorni fa, in riferimento al noto corteggiamento del Newcastle, si era diffuso il retroscena relativo ad un’offerta da circa 140 milioni formulata per l’intero pacchetto Osimhen-Fabian Ruiz. Versione che si avvicina al reale interesse che gli inglesi avevano mostrato nella finestra invernale, sebbene come verificato da Calciomercato.it un’offerta vera e propria al Napoli non sia mai arrivata per entrambi i calciatori.

L’impressione è che qualora arrivasse davvero una proposta da 120 milioni di euro per Osimhen, il club partenopeo sarebbe quantomeno disposto ad approfondire i discorsi con il club in questione. Oltre al Newcastle, in Inghilterra rilanciano anche la corte di Arsenal, Tottenham e Manchester United. In ogni caso, va detto che da Napoli risulta che il club non abbia alcuna intenzione di privarsi del suo attaccante principe in questa fase e che almeno per un’altra stagione vorrebbero respingere i tentativi d’assalto nei suoi confronti.